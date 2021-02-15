سفير الأردن: التطور بمصر يلفت انتباه الجميع

استقبل أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، اليوم، السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية الجديد بالقاهرة والمندوب الدائم للأردن بالجامعة العربية.

تناول اللقاء سبل التعاون الإعلامى بين مصر والأردن فى ظل التطور الإعلامى المتلاحق، وبحث تطوير العلاقات الإعلامية بين البلدين خلال المرحلة القادمة.

وأشار "هيكل" خلال اللقاء إلى العلاقة القوية التى تربطه بالسفير "العضايلة" منذ كان وزير دولة للإعلام بالأردن الشقيق، كما أرسل تمنياته الطيبة بالتوفيق للسفير فى مهمته الجديدة بمصر.

وأكد السفير العضايلة عمق علاقة الأردن ومصر، وتطورها خلال المرحلة الماضية، كما أوضح أن التطور الكبير الذى تشهده مصر حاليًّا فى جميع المجالات يلفت انتباه الجميع، خاصةً فى مجال الطرق.

واتفق "هيكل" و"العضايلة" على استمرار اللقاءات خلال الفترة القادمة لدعم العلاقات الإعلامية بين البلدين.