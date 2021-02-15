محافظ الفيوم: 4 مليارات جنيه إجمالى احتياجات مركز يوسف الصديق من حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وأجرى الأنصارى صباح اليوم الإثنين، اللقاء المجتمعى الثانى بمركز يوسف الصديق والذى عُقد بمركز شباب الشواشنة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ووكلاء الوزارات المعنية، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، وممثلين عن المرأة، والشباب، والأحزاب السياسية، وطلاب وخريجى الجامعات، وعدد من أهالى المركز.

وقال محافظ الفيوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق منذ عدة أسابيع مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى والتى تستهدف فى مرحلتها الأولى 1.500 قرية، موضحا أن المبادرة تشمل قرى مركزى اطسا ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم.



وأضاف، أنه فور إعلان المبادرة قامت المحافظة بوضع خطط علمية للعمل بشكل منهجى متدرج وتصعيدى، وكذلك فتح نوافذ حوارية مع المواطنين من خلال جلسات الحوار المجتمعى، للوقوف على الاحتياجات الفعلية، فضلاً عن تشكيل لجنة للتخطيط المحلى بالمحافظة لوضع خطط التطوير بالتنسيق مع مختلف القطاعات، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من وضع المخطط الرئيسى لتطوير المركزين والقرى الأم وتوابعها، كما تم الانتهاء من الشكل الأول للاحتياجات ومطابقة الخطط مع مطالب المواطنين خلال جلسات الحوار المجتمعى.



واستمع محافظ الفيوم لمطالب واقتراحات واحتياجات المواطنين، وأشار إلى أن تكلفة التطوير بمركز يوسف الصديق كانت نحو 3 مليارات جنيه، وبعد المراجعة مع القطاعات وصل إجمالى الاحتياجات إلى نحو 4 مليارات جنيه، مؤكدا أن القطاع المدنى له دور هام وشريك أساسى فى تنفيذ المبادرة، مثمنا دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى هذا الشأن، إذ تم اختيار 4 مناطق بمركز يوسف الصديق والشواشنة لتدريب وتشغيل الشباب والمرأة.



وأعلن محافظ الفيوم، أنه سيتم خلال 10 أيام إعلان عدد من المشروعات التى تشملها المبادرة الرئاسية، والبدء فى تنفيذ عدد منها، مؤكداً ضرورة الرقابة المجتمعية بوصف المواطن شريك أساسى فى أعمال التطوير، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل متطوعة من الشباب للمشاركة فى وضع الخطط وتنفيذها ومتابعة الآداء الحكومى والأهلى.



وأشار المحافظ إلى أنه سيتم استغلال الميزات النسبية لكل قرية من القرى، وتنميتها وتسويق منتجاتها، موضحا أن خطط التطوير لا تقتصر على الأنشطة الزراعية والإنتاج الحيوانى وإنما تشمل التصنيع الزراعى وبناء تكتلات اقتصادية بالقرى المستهدفة، لتحقيق فوائد مباشرة لأهالى هذه القرى، الأمر الذى استلزم سماع رأى فئات أخرى مثل المرأة والشباب والأحزاب السياسية، بهدف التنوع فى عرض القضايا والتعرف على الاحتياجات.



وأكد المحافظ أنه من الأهمية بمكان الإيمان بأن الدولة المصرية تقتنص هذه المبادرة لتحقيق أقصى استفادة للمواطن وتضمن له الحياة الكريمة التى يتمناها، مشددا أن العمل الجماعى بروح الفريق الواحد يضمن نجاح الوصول إلى الأهداف المرجوة من هذه المبادرة التى تقتحم مشكلات مزمنة ومتراكمة منذ سنوات طويلة وإيجاد حلول جذرية لها.



وكشف المحافظ أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والصحة والتعليم والكهرباء والطرق وغيرها من مشروعات البنية التحتية جميعها مكونات أساسية بالمبادرة الرئاسية، وأعلن أنه سيتم إنشاء مركزين مجمعين بمركز يوسف الصديق والشواشنة، لجميع الخدمات الحكومية التى يحتاجها المواطن فى مكان واحد، مع إتاحة وتحسين الخدمات بالقرى أيضا.

وأعلن الأنصارى أنه سيتم خلال المبادرة تطوير عدد كبير من مراكز الشباب بالقرى الأم، وإقامة أندية للأنشطة المتكاملة لخدمة كل مجموعة من هذه القرى، مشيرا أن الإرشاد الزراعى سيعود بقوة خلال الفترة القادمة، إذ سيتم تجميع الحيازات الزراعية الصغيرة واختيار التربة المناسبة لمختلف الزراعات بهدف تحقيق عائد اقتصادى منها للفلاح، مؤكدا أن مشروعات الزراعة والرى تتحرك بصورة متكاملة، وأن مشروعات تبطين الترع يصاحبها التوسع فى مشروعات الرى الحديث، للحفاظ على المياه من الإهدار وزيادة إنتاجية الأراضى الزراعية.



ولفت محافظ الفيوم إلى جهود إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون، للتخلص من الملوثات وتخفيض نسبة الأملاح بالبحيرة كونها مصدر غذائى للثروة السمكية ومصدر عمل مباشر وغير مباشر للكثير من أبناء المحافظة، فضلاً عن التخلص من طفيل الأيزوبودا الذى يقضى على الثروة السمكية بالبحيرة، موضحاً أنه تم طرح المرحلة الأولى من المشروع الذى ينفذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخلاص الأملاح من بحيرة قارون على مساحة 4 آلاف فدان شمال البحيرة، بالإضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية الحالية لشركة "أميسال" لاستخراج الأملاح، لتقليل نسبة الملوحة بالبحيرة، كما يقوم أحد المكاتب الاستشارية بدراسة هندسية لمشروع الصرف الصناعى بمنطقة كوم أوشيم ليسهم فى تحسين خواص مياه بحيرة قارون وتقليل الآثار البيئية السلبية، كما تشمل المشروعات الجديدة للصرف الصحى ضمن منحة البنك الأوربى إنشاء 8 محطات جديدة، وإحلال 10 محطات، فضلا عن أعمال التوسعات بـ 9 محطات أخرى، أما بالنسبة لمشروعات الرى فيجرى توسعة وتكريك بحر يوسف، وتطهير مصب بحر وهبى وتوصيله ببحيرة قارون، لتحسين جودة المياه التى تصب فى البحيرة، لافتا إلى أن زيادة تدفق المياه العذبة إلى بحيرة قارون أدت إلى انخفاض ملحوظ فى نسبة الملوحة بها.



كما أجرت مستشار المحافظة للثروة السمكية، ومجموعة عمل من جامعة القاهرة، والمركز القومى للبحوث، وفريق عمل من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، تحليلا لخواص مياه بحيرة قارون، وتم التأكيد على أنها آمنة وخالية من معوقات الاستثمار فى الثروة السمكية، ويجرى حاليا دراسة تزويد البحيرة بذريعة الجمبرى، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات ومواعيد الصيد للحفاظ على الثروة السمكية بالبحيرة.

فيما لفت نائب محافظ الفيوم إلى أنه تم التنسيق مع عدد من البنوك لتركيب ماكينات ATM بعدد من القرى للتيسير على المواطنين، فضلاً عن التوسع فى مقرات البنوك بمراكز المحافظة المختلفة، وكذلك تم إعداد حصر كامل لمكاتب البريد وتقسيمها إلى مطورة وغير مطورة، ويجرى التنسيق مع هيئة البريد لتطوير جميع مكاتب البريد بالمحافظة، كما يجرى التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لفتح منافذ لمشروعات "جمعيتى" بمراكز الشباب لتوفير فرص عمل جديدة للشباب.