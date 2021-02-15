كهنة الشرقية يتابعون أعمال البناء بكاتدرائية مارمينا بالعاشر من رمضان

جدة - نرمين السيد - تفقد عدد من كهنة إيبارشية الشرقية والعاشر من رمضان، اليوم الإثنين، أعمال البناء بكاتدرائية الشهيد العظيم مار مينا والقديس البابا كيرلس، بالعاشر من رمضان.





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