صور.. محافظ الإسكندرية عن أزمة الأتيليه: نحترم أحكام القضاء

جدة - نرمين السيد - أكد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على احترام أحكام القضاء المصرى العادل، مشيرا إلى سعيه لوضع حلول قانونية مناسبة لجميع الأطراف بما يضمن الحفاظ على "أتيليه الإسكندرية"، نظرا لأهميته التراثية والثقافية والعلمية.





جاء ذلك فى أول تعليق له على أزمة "أتيليه الإسكندرية"، خلال استقباله وفدا من مثقفى الإسكندرية، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور محمد رفيق خليل، رئيس مجلس إدارة الأتيليه، لبحث مطالبهم. ووعد المحافظ مثقفى الإسكندرية برفع جميع مطالبهم والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالأتيليه لوزارات الثقافة والآثار والتضامن الاجتماعى، لحل تلك الأزمة مع مراعاة عدم المساس بحقوق المالكين. كان فنانو ومثقفو الإسكندرية دشنوا "هاشتاج" بعنوان "أنقذوا أتيليه الإسكندرية"، وذلك بعد استخدام مالك العقار للمادة الدستورية التى تم تعديلها، والتى تُخول له الحصول على حكم بطرد الأتيليه من المقر الأثرى التاريخى الكائن بالأزاريطة بالإسكندرية فى "قصر تمفاكو".

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