وزير الزراعة: بدأنا العمل لاستصلاح 456 ألف فدان فى سيناء

جدة - نرمين السيد - قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن قطاع الزراعة شهد وما زال يشهد تطورا كبيرا، وتم تناول مجموعة من المحاور الإضافية للتطوير بجانب الموجود فى خطة الحكومة ورؤية الدولة.





وأضاف القصير، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، أنه يتم العمل وفقا للخطة الموضوعة وتوجيهات القيادة السياسية، وأن الإصلاح الهيكلى من أبرز الملفات، لا سيما وأن الوزارة كانت فى حاجة لذلك، مضيفًا: "تمكنا من إعداد منظومة لهيكلة الوزارة ودمج بعض القطاعات وتم إعداده بالتنسيق مع الجهاز المركزى وسيتم الإعلان عنه قريبا، وهذا كان من أهم المحاور فى الإصلاح الهيكلى والتشريعى سينتج عنه مزيد من الخدمات لصالح المزارعين".

وتابع وزير الزراعة: "نعمل على بعض الموضوعات المرتبطة بالموضوعات القومية، ولدينا 9.4 مليون فدان نصيب المواطن قيراطين، ومن يتحدث بأن الماضى كان هناك خير كثير، فى الحقيقة فى الماضى كان تعداد مصر 2 مليون مواطن، وكانت الرقعة الزراعية 2 مليون فدان، ونصيب الفرد فدان، ولكن بعد الزيادة السكانية الكبيرة أصبح نصيب الفرد قيراطين".

واستطرد قائلاً: "ولعل مشروع التوسع الأفقى من أبرز المشروعات التى ستواجه هذه الأزمة، لتقليل الفجوة بين المحاصيل الزراعية والتوسع، ولكن دائما مشروعات التوسع تواجه ارتفاع التكلفة الاستثمارية الكبيرة، والوزارة لاعب رئيسى فى هذا الأمر، ويتم حصر وتصنيف الأرض وتقدير صلاحية التربة وتقدير احتياجاتها وفقا لنظام محدد، وخلال الفترة الأخيرة نخوض هذا الملف بقوة، ولكى نكون مطمئنين للنتائج يتم هذا الحصر بدقة وليس فريق الوزارة فقط، بل إشراك عدد من الجامعات المصرية".

وأشار إلى أنه يتم الآن العمل على استصلاح 456 ألف فدان فى سيناء، وواجهنا العديد من الصعوبات، لعل أبرزها وجود مرتفعات تتطلب محطات رفع، بالإضافة لكيفية نقل مياه صالحة للزراعة فى الجانب الشرقى ولم يتمكن أحد أن يخترق هذا الملف لما يوجد به من تحديات، ولكن القيادة السياسية حريصة على اقتحام هذا الملف، ولعل محطة المحسنة التى حصلت على أفضل مشروع فى العالم أكبر دليل على الجدية فى اقتحام هذا الملف، متابعًا: "بدأنا نتخذ الإجراءات الفعلية للبنية التحتية، وأن مثل هذه المشروعات تتطلب مليارات من الجنيهات".