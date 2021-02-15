الأعلى للإعلام: اتخاذ إجراءات تصل لحد الغلق ضد المواقع المخالفة

جدة - نرمين السيد - وقال إن وزارة الإعلام جهة حكومية تمارس صلاحياتها بقرار من مجلس الوزراء، ولا يوجد شىء يربط بين المجلس والوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الإعلام، ونادر مصطفى، وكيل اللجنة، وتامر عبد القادر، أمين سر اللجنة، وذلك لمناقشة اختصاصات ودور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتابع: كان من المفترض أن يتولى وزير الإعلام التنسيق مع الجهات الثلاث ولكن هذا لم يحدث.

ولفت إلى أنه يوجد تنسيق ما بين الهيئات، مع التأكيد على استقلاليتها، وتم عمل بروتوكول تعاون فى مجال التدريب، ولكن بدون نص قانونى.

وعن صلاحيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قال إن أهم اختصاص للمجلس هو إصدار التراخيص، والمجلس قام منذ تأسيسه على إصدار التراخيص للصحف القومية والحزبية والخاصة وللقنوات والراديو وتم عمل الشهادات مزودة بعلامة مائية لعدم تزويرها.

وكشف أنه كانت هناك مهلة لتقنين أوضاع الكيانات الإعلامية والمهلة انتهت، وسيتم بدءا من الأسبوع المقبل اتخاذ إجراءات قانونية ضد المواقع المخالفة قد تصل إلى الغلق.

ولفت إلى أن من صلاحيات المجلس أيضا دعم البرامج والسياسات التى تعمل على رفع الوعى لدى المواطنين والعمل على خلق إعلام هادف والتعاون مع المؤسسات الإعلامية للدخول إلى الثورة التكنولوجية الرابعة، وكل الاختصاصات تقع فى إطار تنظيمى.

واستكمل: من صلاحيات المجلس أيضا الأمر المتعلق بضوابط النشر حيث يوجد لائحة جزاءات للنشر وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالحوادث الإرهابية بالتقيد بالبيانات الرسمية، وهذه الضوابط تم توزيعها على معظم وسائل الإعلام ونشر فى الجريدة الرسمية، وتم عقد ندوات مع رؤساء تحرير المواقع والإصدارات للتوعية بضوابط النشر.

وعن الشكاوى، قال كرم جبر: إن المجلس يتلقى الشكاوى من المواطنين ويتم بحث الشكوى ورفع التوصية لرئيس المجلس لاتخاذ القرار.

وعلى سبيل المثال وردت شكوى من المستشار عدلى منصور، بوجود 30 صفحة باسمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإغلاقها.

وتقدم كامل الوزير وزير النقل بشكوى ضد عامل يقوم من خلال صفحة بتشويه كل ما يحدث بالسكة الحديد وتم إغلاق الصفحة.

كما وردت شكاوى من محمد عبد العاطى، وزير الرى، وعلاء فؤاد وزير المجالس النيابية.

وكشف كرم جبر عن رغبته فى التعاون ما بين لجنة الثقافة الإعلام بمجلس النواب والمجلس الأعلى للإعلام خاصة فى المبادرات الإعلامية، وكيفية الاحتفال بالمناسبات والأعياد القومية من خلال ربط الشباب بأمجاد وطنية، فضلا عن القضايا المفروضة على الشأن المصرى، وخاصة حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع هذا الملف بالتعاون مع المجلس القوميى لحقوق الإنسان، مؤكدًا: "نبادر بنشر كل ما يتعلق بحقوق الإنسان ولا ننتظر أن نكون رد فعل".

وتابع: من ضمن المبادرات، الترويج للمشروعات القومية الكبرى وأهميتها، ومبادرة الاهتمام بقضية الوعى لدى المواطنين لمواجهة المتربصين، كما يشارك المجلس فى مبادرة سيطرة الحضانات المتطرفة على دور الحصانة.