النشرة المرورية : زحام بالبحر الأعظم والفردوس وسيولة بمحور النصر والكورنيش

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على "الراديو9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام بطريق الجيش عند منطقة الرمل، وفى شارع المشير أحمد إسماعيل، وفى محور أبو قير عند منطقة ميدان الوزارة.

وتابع صابر أن محافظة الدقهلية تشهد أحجام متفرقة من منطقة طلخا للمتجه إلى شارع المشاية بمدينة المنصورة، كما تشهد محافظة الغربية بعض الأحجام فى شارع الجلاء بمدينة طنطا، مشيرا إلى أن باقى محافظات الوجه البحرى الحركة المرورية فيها تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى.

وألمح صابر إلى أن الحركة المرورية بمحافظات الوجه القبلى، مرضية تماما، عدا بعض الأحجام فى محافظة أسيوط عند منطقة شارع الجمهورية للمتجه إلى مناطق البسيرى.

وأكد أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرزاق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر من المركبات، وتحقيق السيولة المرورية، بكافة الطرق والمحاور.

وأوضح صابر أن الحركة المرورية أعلى قطاعات الطرق الدائرية، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام بمناطق الأعمال ومن أبرزها: أعلى منطقة الكنيسة للمتجه إلى المنيب، وأعلى مناطق دار السلام والبساتين، وأعلى مناطق المرج للمتجه إلى مناطق الطريق الزراعى.

وأشار إلى أن الحركة المرورية بمحور 26 يوليو مرضية تماما، مضيفا أن كافة المحاور والطرق الداخلية بمحافظة الجيزة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام بشارع الجامعة للقادم من الدقى ومتجه لفيصل والهرم، ناصحا بسلوك شارع السودان أو شارع مراد، مشيرا إلى أن شارع البحر الأعظم يشهد بعض الأحجام للقادم من مستشفى الرمد ومتجه إلى موقف المنيب، ناصحا باستخدام شارع ربيع الجيزى.

ولفت صابر إلى انتشار الخدمات المرورية، بمحاور وطرق محافظة الجيزة، وذلك تنفيذا لتعليمات مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، الذى أكد على نشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر من حركة السيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، أشار صابر إلى وجود بعض الأحجام بشارع صلاح سالم عند منطقة الأعمال بمحور الفردوس؛ وبعض الأحجام عند منطقة الجهاز المركزى، ناصحا بسلوك محور النصر، ناصحا كذلك بتجنب كوبرى الفنجرى للقادم من مدينة نصر ومتجه إلى الحدائق والزاوية، وإمكانية استخدام شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

ونوه صابر على أن منطقة صقر قريش، أسفل الطريق الدائرى، تشهد أعمال توسعة، ناصحا بسلوك طريق كورنيش النيل للقادم من مناطق المعادى ومتجه لمناطق وسط المدينة، وكذلك جسر السويس عند منطقة الألف مسكن يشهد كثافات متفرقة حتى مناطق فندق السلام، ناصحا باستخدام كوبرى عبدالحميد بدوى.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، بتجنب استخدام كوبرى أكتوبر و15 مايو، واستخدام كبارى "الجلاء، الجامعة، عباس والساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.