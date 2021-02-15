لمخالفته قواعد النشر.. "الأعلى للإعلام" يحقق في مجموعة من الشكاوى المقدمة ضد موقع بصراحة

افاد مصدر مسئول بالمجلس الاعلي للاعلام بأن المجلس ينظر مجموعة من الشكاوى المقدمة ضد موقع بصراحة ومحمود سعد رئيس تحرير الموقع، لمخالفته قواعد النشر والضوابط المهنية المقررة.
ويأتي تحقيق المجلس الأعلى للإعلام في المخالفات المنسوبة بعد نشر عدد من التقارير والأخبار بالفيديو تخالف الضوابط المهنية وتمثل مخالفات لا يمكن للمجلس الأعلى للإعلام السكوت عنها.
وعلم مصدرنا بأن المجلس الأعلى للإعلام قد اصدر قرار باستدعاء رئيس تحرير الموقع للتحقيق معه فيما يخص المخالفات والتقارير التي تتضمن تجاوزات منشورة على الموقع.
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