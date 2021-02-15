عودة فتاة الشرقية المختفية.. تركت المنزل لخلافات أسرية

عادت فتاة الشرقية المتغيبة، التي نشرت إحدى المنظمات مناشدة أسرتها لمساعدتهم فى العثور عن نجلتهم عقب تغيبها عن المنزل.
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد الفتاة، وتبين من التحريات الأمنية تركها للمنزل بمحض إرادتها لتصاعد خلافاتها مع والدتها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتسليمها لأهليتها عقب أخذ التعهد عليهم بحسن رعايتها.
التحريات أكدت أيضاً سابقة قيام شقيقة الفتاة بتقديم بلاغ بقسم شرطة أول العاشر من رمضان في الشرقية، بغياب شقيقتها عن المنزل ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بالتسبب فى غيابها.
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