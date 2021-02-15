رئيس الوزراء يستعرض اشتراطات البناء الجديدة مع لجنتى إسكان وتنمية البرلمان

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء وعدد من الوزراء حاليا اجتماعا مع هيئتى مكتب لجنتى الاسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب لاستعراض الاشتراطات البنائية الجديدة .

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