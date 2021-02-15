اشتباكات بين أنصار المرشحين فى انتخابات محامين جنوب القاهرة

وقعت اشتباكات بالأيدى والكراسي بين انصار المرشحين فى انتخابات محامين جنوب القاهرة ما أدى إلى توقف أعمال اللجان. وقام امن النقابة بفض الاشتباك ومن المتوقع عودة عمل اللجان بعد هدوء الأجواء. وشهدت اللجان الانتخابية، إقبالا كثيفا من قبل المحامين للتصويت فى جولة الإعادة لانتخابات النقابة الفرعية لمحامى جنوب القاهرة والمنعقدة بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، وذلك لانتخاب نقيب ومجلس جديد، وكذلك فى انتخابات جولة الإعادة لنقابة حلوان والمنعقدة بمقر النادى النهرى بالمعادى.



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