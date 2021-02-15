أسامة عرابي لـ دوت الخليج: الغيابات لن تؤثر على الأهلي أمام المريخ السوداني

أكد أسامة عرابي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن أبناء القلعة الحمراء قادرون علي تحقيق الفوز علي فريق المريخ السوداني، مؤكدا أن الفريق لن يتأثر بغياب بعض اللاعبين .

وقال عرابي في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: "بالطبع أتمني أن يفوز الأهلي في اللقاء، والفريق قادر علي تخطي مباراة غداً والفوز خاصة أن خبرات اللاعبين تتفوق عن خبرات الفريق السوداني".

وعن إمكانية تأثر الأهلي بغياب بعض اللاعبي قال: "غياب لاعبو الفريق لن يأثر علي الأداء، والدليل ما كما شهدناه جميعاً في كأس العالم للأندية، بعد أن شارك أيمن اشرف بدلا من علي معلول في الجبهة اليسرى، وقد إنتصارنا في النهاية".

واختتم حديثه عن من سيحصد بطولة إفريقيا رد قائلاً: "الأهلي قادر علي حصد البطولة هذا الموسم بعد تألقه في بطولة كأس العالم للأندية وإمتلاكه لاعبين ذو خبرات" .

وأكمل: "الزمالك والترجي من المرشحين أيضا للفوز باللقب الإفريقي، لكن الأهلي هو صاحب الحظوط الأكبر بينهم". الجدير بالذكر أن الأهلي يلتقي غداً الثلاثاء أمام فريق المريخ السوداني في أولي مبارياته في بطولة إفريقيا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً .

ويغيب عن الأهلي في اللقاء علي معلول لاعب الفريق بسبب تعرضه للإصابة في مباراته في بطولة كأس العالم للأندية، و حسين الشحات للإيقاف، وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن بسبب الإصابة . وقد نجح الأهلي في تحقيق الفوز في 4 مواجهات سابقة أمام فريق المريخ السوداني، وكان التعادل في مرة واحدة والخسارة في مرة واحدة ايضاً.