مصطفي محمد يثير الجدل حول فرجاني ساسي ( صور)

مصطفي فرجاني ساسي ـ أرشيفية

أثار مصطفي محمد، لاعب الزمالك السابق وجالطة سراي الحالي، الجدل حول التونسي فرجاني ساسي بعد نشر مهاجم المنتخب المصري صورة تجمعهما عبر مواقع التواصل الإجتماعي. ونشر مصطفي محمد، صورة تجمعه بفرجاني ساسي، عبر موقع تدوال الصور والفيديوهات " إنستغرام"، وعلق مصطفي علي الصورة قائلا " المزيكا"، فيما شارك صورة أخرى لهم مع صديق ثالث في إشارة لقوة العلاقة بين لاعبين الزمالك السابقين.

أظهرت الصور المتداوله للثنائي، إنقسام بين رواد " السوشيال ميديا" في المغزى والهدف من نشرها في هذا التوقيت، حيث خمن البعض أن مصطفي محمد يقصد بها تقديم الدعم لفرجاني خلال أزمته السابقة بشأن إحالة عقد التونسي للنيابة. أخبار سارة في الإسماعيلي قبل مواجهة الزمالك بينما قال البعض أن المغزى من وراء الصورة، هو تشجيع اللاعب في الفترة القادمة من أجل تجديد التعاقد مع القلعة البيضاء، بعد أن تعثرت المفاوضات بين الدولي التونسي والفارس الأبيض ولم يتم التعاقد حتي الأن.

فيما أثارت الصورة غضب البعض من جماهير الزمالك، بإعتبار أن الفارس الأبيض ينتظر العديد من المشاركات في الوقت القادم، ومطلوب التركيز من كافة اللاعبين، وهو ما لم يفعله الدولي التونسي علي حسب وجهة نظرهم. ماذا قالت الصحف التركية عن مصطفى محمد؟ (صور) يذكر أن مصطفي محمد واصل التألق خلال الفترة القادمة و أحرز المصري المتألق مصطفي محمد لاعب جالاطا سراي التركي، ولاعب الزمالك السابق الهدف الثاني للفريق في مباراة اليوم، الرابع له أمام قاسم باشا في الدوري التركي الممتازفي الدقيقة 89 من عمر المباراة. عزز جالطة سراي بهذا الإنتصار، موقفه في صدارة ترتيب الدوري التركي برصيد 52 نقطة من 24 مباراة، سجل مهاجميه 49 هدفا، بينما تلقت شباكة 17 هدفا هذا الموسم. في حين لعب جالاطا سراي مباراتة السابقة في ربع نهائي كأس تركيا أمام ألانيا سبور، الارعاء الماضي، انتهت المباراة بنتيجة ثلالث أهداف مقابل هدفين، لصالح ألانيا سبور، وخروج جالاطا سراي من الكأس التركي. ونجح مصطفى محمد في مباراة اليوم لتسجيل المزيد من الأهداف لتثبيت أقدامه في التشكيل الأساسي لمتصدر البطولة، بعد أن نجح في إثبات نفسه سريعاً، بتسجيل أربعة أهداف خلال مبارياتة السابقة بقميص جالاطا سراي التي شارك فيهم، مع الفريق منذ انضمامه لصفوفهم.

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