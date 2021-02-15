أعلن الفنان سامي مغاوري، استقالته من مجلس نقابة المهن التمثيلية بشكل مفاجئ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

استقالة سامي مغاوري من مجلس نقابة المهن التمثيلية

كتب "مغاوري" قائلًا: "لقد تقدمت باستقالتي من مجلس نقابة المهن التمثيلية وأشكر جميع زملائي على ثقتهم التي استمرت نحو 10 أعوام.. وأتمنى لزملائي أعضاء المجلس دوام التوفيق والنجاح".

تفاعل العديد من نجوم الفن مع منشور الفنان سامي مغاوري الذي أعلن من خلاله إستقالته، مؤكدين خسارتهم لشخصه النبيل في المجلس.

آخر أعمال الفنان سامي مغاوري

يعرض حاليًا للفنان سامي مغاوري مسلسل "اللعبة 2" على احدى المنصات الالكترونية، حيث يشارك في بطولته إلى جانب شيكو، هشام ماجد، رانيا يوسف، مى كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحى، عارفة عبد الرسول، أوتاكا، من تأليف فادى أبوالسعود، أحمد سعد والى، إخراج معتز التونى.

سامي مغاوري في عمل جديد

يستعد سامي مغاوري لتصوير مشاهده في مسلسل "الحرير المخملى" المأخوذ عن رواية الحرير المخملي اميمه عز الدين، اشراف علي الكتابه أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد ابوزيد توفيق، شادي اسعد، حمدي التايه ، اخراج أحمد حسن.

الجدير بالذكر، أن مسلسل الحرير المخملي من بطولة مصطفي فهمي، داليا مصطفي، احمد وفيق، هاله فاخر، احمد سعيد عبد الغني، سامي مغاوري، مها ابوعوف، دنيا عبد العزيز؛ ولاء الشريف، طارق صبري، اسلام جمال، محمد الصاوي، هاجر الشرنوبي، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، محمد درويش، محمد الحناوي، احمد جمال سعيد، كريم الحسيني، احمد عثمان، بسمه ماهر، مروه عيد، رضوي جوده؛ هاله مرزوق، كريم محجوب، محمد يونس، شيرين القاضي، كيرا الصباح، يسرا مسعودي، وليد ابو المجد؛ هاني سراج، أكمل المعداوى.