انطلاق لقاء رئيس الوزراء بهيئتي لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بالبرلمان

انطلق عصر اليوم لقاء المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء مع هيئتى مكتب لجنتى الاسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب لاستعراض الاشتراطات البنائية الجديدة، وذلك خارج مجلس النواب .

رئيس الوزراء وهيئتي الإسكان والتنمية المحلية

وكان النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد قال أن المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه دعوة لهيئي مكتب لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، وهيئة مكتب لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، للنقاش والحوار بشأن إقرار الحكومة للإشتراطات البنائية الجديدة.

جاء ذلك فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، مؤكدًا علي أن النقاش والحوار بين رئيس مجلس الوزراء، وهيئي مكتب لجنتي الإسكان والإدارة المحلية، يأتي في ضوء التواصل والتنسيق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، في الملفات التى تهمخ المواطن المصري وخاصة علي مستوي ملف البناء الذي يشهد العديد من الإشكاليات والتداخلات، والتى يتم القضاء عليها خلال الأونة الأخيرة بالتنسيق الحكومي البرلماني.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، مصطفي مبدولي مؤخرا إجراءات تطبيق منظومة الضوابـط والاشتراطـات التخطيطيـة والبنائيـة الجديدة للمــدن المصريـــة، وذلك فى اجتماع بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان حيث وجّه رئيس الوزراء بالاستعداد للإعلان عن إجراءات تفعيل الاشتراطات والضوابط البنائية الجديدة، وبدء تطبيق المنظومة، مُشددا فى هذا الصدد على ضرورة تطبيق هذه الضوابط بدقة متناهية ويسر للمتعاملين.

وأكد علي أنه تم عرض تطورات ملف الاشتراطات البنائية أولا بأول على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يبدى الرئيس اهتماما كبيرا بمنظومة ضبط البناء وحوكمة العمران فى مصر، موضحا أن الشروط والضوابط البنائية الجديدة تمت الموافقة عليها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

خاص لـ دوت الخليج: إجتماع عاجل للجنتي الاسكان والإدارة المحلية بالبرلمان مع رئيس الحكومة لمناقشة اشتراطات البناء.. غدا