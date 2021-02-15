"عرسان وأطفال وشباب" ..مأساة انهيار عقار روض الفرج

انهيار عقار- ارشيفية
بعد أن اجتمعوا معًا في الدنيا بعقد قرانهم واحتفلوا وسط عائلتهم بتلك المناسبة السعيدة التي ربطت قلبين محبين مع بعضهما برباط الزواج المقدس، واخيرًا اصبحوا بمنزل واحد يبدئوا حياتهم الجديدة، لم تكمل فرحتهم وانهار العقار الذي يقنطوا فيه لتجتمع أرواحهم من جديد بالحياة الأخرة.
عرسان أسفل أنقاض عقار روض الفرجففي الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين الموافق 15 فبراير 2021، شهد شارع جزيرة بدران المتفرع من شارع خورشيد بمنطقة روض الفرج في القاهرة مأساة كبيرة، حيث انهار عقار، فوق سكانه دون سابق إنذار، وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال 4 جثث من أسفل الأنقاض بينها جثتا (عريس وعروس)، من أسفل الأنقاض، بجانب جثة سيدة، وجارٍ البحث عن آخرين أسفل الأنقاض.
اسخراج طفل من اسفل عقار روض الفرجكما تم استخراج طفل مصاب من أسفل أنقاض العقار، ونقلته سيارة الإسعاف إلى معهد ناصر لإجراء الرعاية الصحية له.
يذكر أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يفيد بانهيار عقار مكون من طابقين في جزيرة بدران بمنطقة روض الفرج في القاهرة، وسقوط ضحايا، وانتقل رجال الأمن وقوات الحماية المدنية ومعدات الإنقاذ إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون حول المكان.
عقار روض الفرج المنهار صدر له قرار تنكيسوخرج شقيق سيدة متوفاة أسفل العقار المنهار ليؤكد أن المنزل كان يحتاج "للتنكيس" والحي طالب السكان بذلك ولكن لعدم توافر الإمكانيات المادية ومكاتن معيشة بديل لم يتم تنكيسه.
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