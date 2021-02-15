المصري يسحق المنصورة بثلاثية ويتأهل لدور الـ 16 في كأس مصر

حقق المصري البورسعيد الفوز علي فريق المنصورة في المباراة التي أقيمت عصر اليوم، أنتهت المباراة بنتيجة 3-0 علي حساب المنصورة، جاء الهدف الأول للمصري خلال الشوط الأول ، وأحرز الهدف الثاني لاعب الفريق أحمد شديد قناوي في الدقيقية 77 والهدف الثالث في الدقيقة 91 ضمن منافسات بطولة كأس مصر في الجولة ال32 من المسابقة.

وجاءت تشكيل المبارا كالأتي:

حراسة المرمي: عصام ثروت.

خط الدفاع: عمرو موسي، علاء عطا، محمد صالح، أحمد شديد قناوي.

خط الوسط: فريد شوقي، سعيدو سمبدوري، مصطفي سلطان.

خط الهجوم: عمر كمال عبدالواحد، محمد عنتر، أحمد جمعة.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أوستين أوموتو، حسن على، زياد فرج، محمد جابر، جريندو، حجاج عويس، إسلام عطية، أحمد دعدور، معاذ أنور.

الجدير بالذكر أن بالذكر أن اخر مواجهات في بطولة كأس مصر كان فريق الإتحاد السكندري الفوز علي حساب نجوم المستقبل بهدفيين مقابل هدف أيضا، وبهذا الإنتصار صعد زعيم الثغر للدور الـ 16 من بطولة كأس مصر لكرة القدم، في المباراة التي أقيمت علي استاد المكس في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم بقيادة فنية للعميد حسام حسن.علي الجانب الأخر تلقى الإنتاج الحربي هزيمة مفاجئة من فريق كوكاكولا بهدف نظيف، خرج علي إثرها الفريق الحربي من كأس مصر وصعود كوكاكولا للدور الـ 16 من مسابقة كأس مصر.

وفاز النادي الإسماعيلي بالأمس علي نادي لافيينا اف سي بهدفين مقابل هدف، حيث سجل في الدقيقة 52 اللاعب بينسيون شيلونجو، ثم استطاع لافيينا التعادل في الدقيقة 62 عن طريق اللاعب مصطفي النازاري، وفي الدقيقة 84 استطاع الدراويش ان يحسم المباراة لصالحه باحراز الهدف الثاني عن طريق اللاعب شيلونجو، والتأهل أخيرا الي الدور ال16، وذكر سبب غياب الثنائي من مباراة أمس أمام لافيينا في بطولة كأس مصر في الدور ال32، بسبب اجهادهم من كثرة المبارايات المتتالية في وقت قصير دون وجود وقت كافي لراحة اللاعبين.

وهذا ما جعل بوسني موفيتش المدير الفني للنادي الإسماعيلي أن يريح اللاعبان من مباراة الأمس من مباراة لافيينا للالتقاط الأنفاس استعدادا للمباراة الزمالك التي ستحتاج الي جهد واستعداد كبير، معتمدا في المباراة على باقي اللاعبين.



وينتظر النادي الإسماعيلي بعد تأهله الفائز من مباراة الزمالك وحرس الحدود للمواجهة في الدور ال16 من بطولة كأس مصر.

