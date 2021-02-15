كرم جبر بالبرلمان: لا صلاحيات لوزارة الإعلام على الهيئات الاعلامية.. والتنسيق غائب "صور"

كرم جبر - أرشيفية
أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى، لتنظيم الإعلام، أنه لا صلاحيات لوزارة الإعلام على المجلس أو الهيئة الوطنية للإعلام أو الهيئة الوطنية طبقا للقوانين المنظمة لعملها، وأن المسألة أصبحت تحتاج للتنسيق بين وزير الإعلام والهيئات الثلاثة، وقال إن وزارة الاعلام جهة حكومية تمارس صلاحياتها بقرار من مجلس الوزراء، ولا يوجد شئ يربط بين المجلس والوزارة.
كرم جبر يتحدث على التنسيق بين الجهات
وتابع رئيس مجلس الأعلى للإعلام، كان من المفترض أن يتولي وزير الاعلام التنسيق مع الجهات الثلاثة ولكن هذا لم يحدث.
ولفت إلى أنه يوجد تنسيق ما بين الهيئات الثلاثة، مع التأكيد علي أن استقلاليتها وتم عمل بروتوكول تعاون في مجال التدريب ولكن بدون نص قانوني.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الاعلام والنائبين نادر مصطفي وكيل اللجنة وتامر عبد القادر أمين سر اللجنة، وذلك لمناقشة اختصاصات ودور المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام.
كرم جبر: أهم اختصاص للمجلس هو إصدار التراخيص
وعن صلاحيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قال رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن أهم اختصاص للمجلس هو إصدار التراخيص والمجلس قام منذ تأسيسه على إصدار التراخيص للصحف القومية والحزبية والخاصة وللقنوات والراديو وتم عمل الشهادات مزودة بعلامة مائية لعدم تزويرها.
وكشف عن أنه كانت هناك مهلة لتقنين اوضاع الكيانات الاعلامية والمهلة انتهت وسيتم بدءا من الاسبوع المقبل اتخاذ اجراءات قانونية ضد المواقع المخالفة قد تصل الي الغلق.
ولفت رئيس المجلس الأعلى للإعلام، كرم جبر، إلى أن من صلاحيات المجلس أيضا دعم البرامج والسياسات التي تعمل علي رفع الوعي لدي المواطنين والعمل علي خلق اعلام هادف والتعاون مع المؤسسات الاعلامية للدخول الي الثورة التكنولوجية الرابعة، وكل الاختصاصات تقع في اطار تنظيمي.
ومن صلاحيات المجلس أيضا الأمر المتعلق بضوابط النشر حيث يوجد لائحة جزاءات للنشر وعلي سبيل المثال فيما يتعلق بالحوادث الارهابية بالتقيد بالبيانات الرسمية، وهذه الضوابط تم توزيعها علي معظم وسائل الاعلام ونشر في الجريدة الرسمية وتم عقد ندوات مع رؤساء تحرير المواقع والاصدارات للتوعية بضوابط النشر.
مسار الشكاوى
وعن الشكاوي قال ان المجلس يتلقي الشكاوي من المواطنين ويتم بحث الشكوي ورفع التوصية لرئيس المجلس لاتخاذ القرار.
وعلي سبيل المثال وردت شكوي من المستشار عدلي منصور بوجود ٣٠ صفحة باسمة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية واغلاقها.
وتقدم الفريق كامل الوزير وزير النقل بشكوي ضد عامل يقوم من خلال صفحة بتشويه كل ما يحدث بالسكة الحديد وتم اغلاق الصفحة.
كما وردت شكاوي من محمد عبد العاطي وزير الري وعلاء فؤاد وزير المجالس النيابية.
وكشف كرم جبر عن رغبته في لا تعاون ما بين لجنة الثقافة الاعلام بمجلس النواب والمجلس الأهلي للاعلام خاصة في المبادرات الاعلامية و كيفية الاحتفال بالمناسبات والاعياد القومية من خلال ربط الشباب بأمجاد وطنية.
فضلا عن القضايا المفروضة علي الشأن المصري وخاصة حقوق الانسان وكيفية التعامل مع هذا الملف بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الانسان، ونبادر بنشر كل ما يتعلق بحقوق الانسان ولا ننتظر أن نكون رد فعل.
وتابع أن من ضمن المبادرات أيضا العمل علي الترويج للمشروعات القومية الكبري وأهميتها.
ومبادرة الاهتمام بقضية الوعي لدي المواطنين لمواجهة المتربصين.
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