كرم جبر بالبرلمان: لا صلاحيات لوزارة الإعلام على الهيئات الاعلامية.. والتنسيق غائب "صور"

أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى، لتنظيم الإعلام، أنه لا صلاحيات لوزارة الإعلام على المجلس أو الهيئة الوطنية للإعلام أو الهيئة الوطنية طبقا للقوانين المنظمة لعملها، وأن المسألة أصبحت تحتاج للتنسيق بين وزير الإعلام والهيئات الثلاثة، وقال إن وزارة الاعلام جهة حكومية تمارس صلاحياتها بقرار من مجلس الوزراء، ولا يوجد شئ يربط بين المجلس والوزارة.

كرم جبر يتحدث على التنسيق بين الجهات

وتابع رئيس مجلس الأعلى للإعلام، كان من المفترض أن يتولي وزير الاعلام التنسيق مع الجهات الثلاثة ولكن هذا لم يحدث.

ولفت إلى أنه يوجد تنسيق ما بين الهيئات الثلاثة، مع التأكيد علي أن استقلاليتها وتم عمل بروتوكول تعاون في مجال التدريب ولكن بدون نص قانوني.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الاعلام والنائبين نادر مصطفي وكيل اللجنة وتامر عبد القادر أمين سر اللجنة، وذلك لمناقشة اختصاصات ودور المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام.

كرم جبر: أهم اختصاص للمجلس هو إصدار التراخيص

وعن صلاحيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قال رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن أهم اختصاص للمجلس هو إصدار التراخيص والمجلس قام منذ تأسيسه على إصدار التراخيص للصحف القومية والحزبية والخاصة وللقنوات والراديو وتم عمل الشهادات مزودة بعلامة مائية لعدم تزويرها.

وكشف عن أنه كانت هناك مهلة لتقنين اوضاع الكيانات الاعلامية والمهلة انتهت وسيتم بدءا من الاسبوع المقبل اتخاذ اجراءات قانونية ضد المواقع المخالفة قد تصل الي الغلق.

ولفت رئيس المجلس الأعلى للإعلام، كرم جبر، إلى أن من صلاحيات المجلس أيضا دعم البرامج والسياسات التي تعمل علي رفع الوعي لدي المواطنين والعمل علي خلق اعلام هادف والتعاون مع المؤسسات الاعلامية للدخول الي الثورة التكنولوجية الرابعة، وكل الاختصاصات تقع في اطار تنظيمي.

ومن صلاحيات المجلس أيضا الأمر المتعلق بضوابط النشر حيث يوجد لائحة جزاءات للنشر وعلي سبيل المثال فيما يتعلق بالحوادث الارهابية بالتقيد بالبيانات الرسمية، وهذه الضوابط تم توزيعها علي معظم وسائل الاعلام ونشر في الجريدة الرسمية وتم عقد ندوات مع رؤساء تحرير المواقع والاصدارات للتوعية بضوابط النشر.

مسار الشكاوى

وعن الشكاوي قال ان المجلس يتلقي الشكاوي من المواطنين ويتم بحث الشكوي ورفع التوصية لرئيس المجلس لاتخاذ القرار.

وعلي سبيل المثال وردت شكوي من المستشار عدلي منصور بوجود ٣٠ صفحة باسمة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية واغلاقها.

وتقدم الفريق كامل الوزير وزير النقل بشكوي ضد عامل يقوم من خلال صفحة بتشويه كل ما يحدث بالسكة الحديد وتم اغلاق الصفحة.

كما وردت شكاوي من محمد عبد العاطي وزير الري وعلاء فؤاد وزير المجالس النيابية.

وكشف كرم جبر عن رغبته في لا تعاون ما بين لجنة الثقافة الاعلام بمجلس النواب والمجلس الأهلي للاعلام خاصة في المبادرات الاعلامية و كيفية الاحتفال بالمناسبات والاعياد القومية من خلال ربط الشباب بأمجاد وطنية.

فضلا عن القضايا المفروضة علي الشأن المصري وخاصة حقوق الانسان وكيفية التعامل مع هذا الملف بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الانسان، ونبادر بنشر كل ما يتعلق بحقوق الانسان ولا ننتظر أن نكون رد فعل.

وتابع أن من ضمن المبادرات أيضا العمل علي الترويج للمشروعات القومية الكبري وأهميتها.

ومبادرة الاهتمام بقضية الوعي لدي المواطنين لمواجهة المتربصين.