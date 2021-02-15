تعرف على حقيقة استقالة يورجن كلوب من تدريب ليفربول

أكد يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن كل ما يثار بخصوص تقديم استقالته ماهي إلا شائعات بسبب اهتزاز النتائج في الفترة الأخيرة.
وقال المدرب الألماني في تصريحات صحفية: " لا أعلم! برأيكم هل قالوا أنه سيتم إقالتي أم أنني سأستقيل بنفسي؟".
وتابع: " كل ما يتردد غير صحيح، غير أني لا أريد الراحة! أنا أبلغ 53 عامًا لكن لدي طاقة كبية".
واختتم: "لا أحد يتجاهل الحقائق، من حيث النتائج نواجه تراجع كبير، لكن وظيفتي الآن مهمة للغاية، علينا أن نحافظ على بعض الأشياء الجيدة، وضعنا في الوقت الحالي جيد لكن بعض الأمور تتعاضر معنا لأننا نرتكب بعض الأخطاء الفردية، لذا علينا دائمًا أن نكون معًا في كل لحظة".
ويعاني فريق ليفربول من فترة صعبة شهدت سوء نتائج بشكل كبير مما أدى لتواجده في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة وبفارق ثلاثة عشر نقطة من مانشستر سيتي صاحب المركز الأول برصيد 53 نقطة.
خسر فريق ليفربول في آخر مواجهاته أمام ليستر سيتي بنتيجة 3-1، بعدما تقدم في المباراة عن طريق هدف لمحمد صلاح.
وتنتظر ليفربول مواجهة مرتقبة غدا أمام لايبزج الألماني ضمن منافسات الدور السادس عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.
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