الخارجية المصرية: لابد من التوصل لاتفاق قانوني مُلزم لإثيوبيا قبل تنفيذ المرحلة الثانية من الملء

مخاوفات كثيرة من قيام دولة إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء "سد النهضة"، خاصة بعد إعلان وزير الخارجية المصري سامح شكري عن عدم وصول المفاوضات لشئ ملموس بشأن تلك القضية.

وحذرت مصر من تنفيذ إثيوبيا المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، قبل التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم ينظم قواعد ملء وتشغيل السد المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل.

ومن جانبه أبدى شكري، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الفنلندي بيكا هافيستو، استعداد بلاده لإطلاق مسار مفاوضات جاد، يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدًا عدم التوصل لحل يرضي جميع الأطراف، وقال:"كانت تأمل في نجاح مساعي الاتحاد الأفريقي في إدارة ملف سد النهضة، إلا أن المفاوضات لم تثمر عن شيء ملموس، ولم تأت بالنتائج المرجوة".

وعبر شكري عن تطلع مصر لاستئناف المفاوضات في ظل رئاسة فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي، التي بدأت في فبراير الحالي، ووفق بيان الخارجية المصرية، فإن الوزير شدد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلزم قبل تنفيذ المرحلة الثانية من الملء، من خلال إطلاق مسار مفاوضات جاد، وبما يراعي مصالح الدول الثلاث.

وعبرت الدولة المصرية عن إرادتها السياسية الخالصة للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية ويحفظ في الوقت ذاته حقوق مصر ويؤمن دولتي المصب من مخاطر وأضرار هذا السد".

يذكر أن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، والتي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، توقفت بعدما فشلت الشهر الماضي، في الوصول إلى توافق.

وقبل أسبوع أعلنت الحكومة الإثيوبية عزمها البدء في المرحلة الثانية من ملء الخزان بنحو 13.5 مليار متر مكعب، منتصف العام الحالي، وكانت قد أنهت المرحلة الأولى، في يوليو (تموز) الماضي، بنحو 5 مليارات متر مكعب، في إجراء قوبل باحتجاج مصري - سوداني.

ومن جانبها تسعى مصر، عبر جهود دبلوماسية مكثفة، إلى حشد دولي لموقفها في مواجهة أديس أبابا، فضلًا عن التوصل لاتفاق ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد بما يحقق التنمية الإثيوبية المنشودة ودون أضرار جسيمة على دولتي المصب، بينما ترفض إثيوبيا إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق يتم التوصل إليه يلزمها بإجراءات محددة لتخفيف حدة الجفاف.

وكانت أديس أبابا السد بدأت بتشيد السد منذ عام 2011. وبلغت نسبة بنائه 78.3 في المائة، حسب وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية.