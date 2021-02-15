مواعيد امتحانات الترم الأول ٢٠٢١.. من الصف الرابع الإبتدائي لـ الثاني الثانوي

وزير التربية والتعليم- ارشيفية
مواعيد امتحانات الترم الأول 2021، أصبحت الشغل الشاغل للعديد من أولياء الأمور والطلاب على السواء، وخاصة بعد قرارات وزير التربية والتعليم الأمس، التي كشفت مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021 لصفوف النقل بداية من الصف الرابع الإبتدائي وحتى الثاني الإعدادي، فضلًا عن مرحلة الثانوية العامة.
مواعيد امتحانات الترم الأول ٢٠٢١
كشف الدكتور طارق شوقي خلال المؤتمر الصحفي، لإعلان تفاصيل امتحانات الترم الأول وعودة الدراسة الذي تم عقده أمس الأحد، عن موعد امتحانات الترم الأول 2021، والتي من المفترض أن تبدأ بالصف الرابع الإبتدائي في يوم 28 فبراير، وتنطلق امتحانات الصف الخامس الإبتدائي في الأول من مارس، على أن تكن امتحانات الصف السادس الإبتدائي في 2 من مارس المقبل.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه سيعقد امتحانات الصف الأول الإعدادي في 3 مارس، ويليه امتحانات الصف الثاني الإعدادي يوم 4 مارس، مؤكدًا أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستكون خلال يوم واحد فقط لكل صف دراسي.
امتحانات الثانوية العامة 2021
وأعلن وزير التعليم، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول بالنسبة للصف الأول والثاني الثانوي سيتم نشر جداول الامتحانات من جانب وزارة التربية والتعليم وليس المديريات التعليمية، على أن تكون الامتحانات إلكترونيًا.
تبدأ امتحانات الترم الأول للصف الأول الثانوي يوم 27 فبراير الجاري على أن تستمر حتى يوم 8 من مارس، وتعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي يوم 28 فبراير لتنتهي يوم 9 مارس.
ولفت الدكتور طارق شوقي، إلى أن قرار تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب الاعدادية لنهاية العام الدراسي، جاء لان امتحانات الشهادات بشكل عام هي امتحانات مهمة ودرجاتها مهمة لان الشهادة الاعدادية يعقبها تنسيق دخول المرحلة الثانوية، و بالتالي لابد من اعداد تقييم جاد لهؤلاء الطلاب داخل لجان مراقبة بالشكل المعتاد كل عام.
الجدير بالذكر، أن وزير التعليم نوه على الطلاب أن يمكنهم المراجعة قبل امتحانات الترم الاول 2021 من خلال كم هائل من مصادر التعلم عن بعد، التي وفرتها الوزارة لكافة الفصول التعليمية من المنصات سواء عبر الانترنت مثل منصة مدرستي وذاكر وبنك المعرفة أو من خلال القنوات التعليمية عبر شاشة التلفاز.
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