سيد عبد الحفيظ يتحدث عن مواجهة الأهلي والمريخ بدوري أبطال إفريقيا.. ماذا قال ؟

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مواجهة المريخ السوداني، في دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف عبدالحفيظ:" المريخ وصل إلى القاهرة مبكرا من أجل الاستعدادا للمباراة بشكل جيد وقوي، ومواجهة الفريقين غدا متوقع أن تكون في قمة الصعوبة، في ظل سعي جميع الفرق في دوري المجموعات لتحقيق نتائج إيجابية".

وشدد مدير الكرة بالأهلي على أن تحقيق الميدالية البرونزية في مونديال الأندية أمر جيد ولكن البطولة انتهت، والآن يجب أن نستعد للمواجهة أمام المريخ لأنها قوية، وهناك حالة من التركيز الشديد في هذه المواجهة.

وأكمل: "الأهلي يتعامل مع بطولة إفريقيا على مراحل، والفريق يركز في كل مباراة على حدة، ويتعامل معها وفقا للظروف والتحديات التي تواجه الأهلي في البطولة بشكل عام".

وأكد مدير الكرة ثقته في جميع اللاعبين، وخبراتهم حتى في حالة وجود غيابات.

واختتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته بالتاكيد أن هناك علاقه أخوية وقوية بين فريق الاهلي والمريخ السوداني، والاجتماع الفني أكد هذه العلاقة القوية التي تربط الناديين.