أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مواجهة المريخ السوداني، في دوري أبطال إفريقيا.
وأضاف عبدالحفيظ:" المريخ وصل إلى القاهرة مبكرا من أجل الاستعدادا للمباراة بشكل جيد وقوي، ومواجهة الفريقين غدا متوقع أن تكون في قمة الصعوبة، في ظل سعي جميع الفرق في دوري المجموعات لتحقيق نتائج إيجابية".
وشدد مدير الكرة بالأهلي على أن تحقيق الميدالية البرونزية في مونديال الأندية أمر جيد ولكن البطولة انتهت، والآن يجب أن نستعد للمواجهة أمام المريخ لأنها قوية، وهناك حالة من التركيز الشديد في هذه المواجهة.
وأكمل: "الأهلي يتعامل مع بطولة إفريقيا على مراحل، والفريق يركز في كل مباراة على حدة، ويتعامل معها وفقا للظروف والتحديات التي تواجه الأهلي في البطولة بشكل عام".
وأكد مدير الكرة ثقته في جميع اللاعبين، وخبراتهم حتى في حالة وجود غيابات.
واختتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته بالتاكيد أن هناك علاقه أخوية وقوية بين فريق الاهلي والمريخ السوداني، والاجتماع الفني أكد هذه العلاقة القوية التي تربط الناديين.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية، وفقاً للبروتوكول المتبع قبل المباريات الرسمية في دوري أبطال إفريقيا، وجاءت سلبية العينه.
ويلتقي الأهلي مع المريخ في الجولة الأولى للفريق من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ويأمل الفريق في الفوز ليشكل دافع قوي لإستكمال البطولة بمعنويات مرتفعة علي أملاً أن يحصد البطولة هذا الموسم.
وحصد المارد الأحمر المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية وفاز بالميدالية البرونزية.
ويغيب عن الأهلي في اللقاء علي معلول لاعب الفريق بسبب تعرضه للإصابة في مباراته في بطولة كأس العالم للأندية، و حسين الشحات للإيقاف، وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن بسبب الإصابة.
بينما يحتل الفريق الأحمر المركز الثاني في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيد عبد الحفيظ يتحدث عن مواجهة الأهلي والمريخ بدوري أبطال إفريقيا.. ماذا قال ؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.