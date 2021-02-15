وزير التعليم للنواب: قرارات الثانوية العامة الأخيرة ناقشناها مرارا وتكرارا مع الرئيس السيسي

عقدت لجنة التعليم في مجلس النواب، اجتماعا موسعا مع وزير التربية والتعليم طارق شوقي، للاستماع إلى آخر المستجدات فيما يخص قرارات الوزارة الأخيرة، وعرض برنامجها على النواب، حيث صرح الوزير بأن كافة القرارات التي اتخذتها الوزارة قد تم عرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي مرارا وتكرارا.

طارق شوقى: قوم بجهود جبارة، ورغم ذلك لم نطلب" تعريفة"

وأضاف وزير التربية والتعليم، طارق شوقي لنواب لجنة التعليم: نقوم بجهود جبارة، ورغم ذلك لم نطلب" تعريفة" واحدة من الموازنة العامة، ورغم ذلك لايسألنا الكثيرون: كيف استطعنا إنجاز ذلك دون تكليف الموازنة أموالا إضافية.

طارق شوقى: نلجأ للحلول الأبتكارية في مواجهة المشكلات المتعلقة

واستطرد وزير التربية والتعليم، طارق شوقى:" نلجأ مؤخرا للحلول الأبتكارية في مواجهة المشكلات المتعلقة بتحديث نظم التعليم، أو مواجهة كورونا، مشيرا إلى أن التعاون خلال الفترة الماضية كان وثيق مع وزارة الصحة، لتدشين حملات توعية موسعة تدربت عليها مديريات التعليم في عموم الجمهورية، لمراعاة الإجراءات الاحترازية من الوباء العالمي.

واستطرد الوزير: كل مايتعلق بالثانوية العامة قد شهد مناقشات مستضيفة مسبقة، ومانراه من إجراءات قد تم مناقشته مع الرئيس، وبحثه مرارا وتكرارا.

يشار إلى أن الجلسات العامة قد شهدت يوم 20 يناير، مواجهة بين نواب المجلس والوزير طارق شوقى،خلال إلقاءه بيانه كاشفا عن خطة تطوير منظومة التعليم وبعض الملفات الهامة، وعلى رأسها امتحانات الثانوية العامة، ومواجهة الدروس الخصوصية، وغيرها.

وذكر حينها: نظام الامتحانات للثانوية العامة 2020/2021، سيعتمد على النظام الإلكترونى بشكل متكامل بدون تدخل للعنصر البشرى، ويقضى على ظاهرة "شاومينج" بتسريب الامتحانات، بقوله: "لن يكون هناك أى عنصر بشرى على الإطلاق، حيث سيقوم الكمبيوتر بإعداد الامتحان فى 5 ثوانى وذلك قبل الامتحان مباشرة ولن يستطيع أحد معرفته.. لا أنا شخصيا أو أيا من زملائى، ولن يكون هناك شيء اسمه شاومينج".