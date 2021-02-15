بالأسماء.. 17 لاعب إفريقي يظهرون في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

تستأنف غدا الثلاثاء، النسخة الـ 67 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم2021/2022، بعد التوقف لعدة شهور بسبب جائحة كورونا، حيث تنطلق مواجهات الذهاب لدور ال 16 للبطولة.
ويلتقي غدا في إنطلاقة ذهاب الدور 16 من دوري ابطال اوروبا، برشلونة الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي، علي ملعب الكامب نو، في تمام الساعة العاشرة مساء، كما يلتقي ليفربول الأنجليزي مع لايبزيج الألماني، في تمام الساعة العاشرة مساء، علي ملعب بوشكاش ارينا.
ويرصد "دوت الخليج" لاعبي القارة السمراء الذي من المنتظر أن يشاركوا في دور الـ 16 من البطولة الأوروبية وهم كالتالي:
لاعبي إفريقيا الذين شاركو في الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا:
إدوارد ميندي، السنغالي مع تشيلسي الأنجليزي.
ساديو ماني، السنغالي مع ليفربول الأنجليزي.
إدريسا غييه، السنغالي مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
محمد مباي، السنغالي مع بورتو البرتغالي.
مامادو لوم، السنغالي مع بورتوالبرتغالي.
حكيم زياش، المغربي مع تشيلسي الأنجليزي.
ياسين بونو، المغربي مع إشبيلية الإسباني.
يوسف النصيري، المغربي مع إشبيلية الإسباني.
محمد فارس الجزائر مع لاتسيوالإطالي.
رامي بنسبيني، الجزائري مع مونشنجلادباخ الألماني.
رياض مهرز، الجزائري مع مانشستر سيتي الأنجليزي.
أمادو حيدرة، المالي مع لايبزيغ الالماني.
موسى ماريجا، المالي مع بورتو البرتغالي.
نابي كيتا، الغيني مع ليفربول الأنجليزي.
إبراهيم تراوري، الغيني مع مونشنغلادباخ الألماني.
تشوبو موتينج، الكاميروني مع بايرن ميونخ الألماني.
زيدو سانوسي، النيجيري مع بورتو البرتغالي.
محمد صلاح، المصري مع ليفربول الانجليزي.
توج بايرن ميونخ الألماني بطل النسخة الماضية 2020/2021، علي حساب الفرنسي باريس سان جيرمان، بنتيجة هدفين مقابل هدف.
الفرق المتأهلة لدور 16 لهذا العام في دور أبطال أوروبا:
بايرن ميونخ (ألمانيا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، ريال مدريد (إسبانيا)، بوروسيا مونشنغلادباخ (ألمانيا)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، بورتو (البرتغال)، ليفربول (إنجلترا)، أتالانتا (إيطاليا)، تشيلسي ا(إنجليزا)، إشبيلية (إسبانيا)، لاتسيو (إيطاليا)، يوفينتوس (إيطاليا)، برشلونة (إسبانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، لايبزيغ (ألمانيا).
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