بالأسماء.. 17 لاعب إفريقي يظهرون في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

تستأنف غدا الثلاثاء، النسخة الـ 67 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم2021/2022، بعد التوقف لعدة شهور بسبب جائحة كورونا، حيث تنطلق مواجهات الذهاب لدور ال 16 للبطولة.

ويلتقي غدا في إنطلاقة ذهاب الدور 16 من دوري ابطال اوروبا، برشلونة الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي، علي ملعب الكامب نو، في تمام الساعة العاشرة مساء، كما يلتقي ليفربول الأنجليزي مع لايبزيج الألماني، في تمام الساعة العاشرة مساء، علي ملعب بوشكاش ارينا.