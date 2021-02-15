أول تعليق من "الشيوخ"بشأن خضوع نوابه للضرائب...أحمد دياب:مقترح زعيم الأغلبية مُقدر ولابد أن نكون قدوة للمواطن

رحب النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، بما أقره مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، بلائحة مجلس الشيوخ، بشأن مقترح النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الخاص بإلغاء عدم خضوع أعضاء مجلس الشيوخ للضرائب، مع أن يتم تعديل لائحة مجلس النواب لذلك أيضا.

خضوع أعضاء الشيوخ للضرائب

جاء ذلك فى تصريحات له مساء اليوم الأثنين، مؤكدًا علي أن أعضاء السلطة التشريعية بمجلس النواب ومجلس الشيوخ، لابد أن يكون كل منهم نموذج للمواطن في الإلتزام بدفع الضريبة، علي كل ما يتقضاه كل منهم من أموال، مشيرا إلي أن مقترح زعيم الأغلبية بمجلس النواب صادف صحيح القانون والدستور، حيث أن الدستور المصري يقوم بالنظام الضريبي علي العدالة الإجتماعية ويقوم علي مبدأ المساواة أمام القانون فى تحمل التكاليف والأعباء والواجبات العامة ، والعدالة الضريبية تقتضي مساواة الجميع فى تحمل عبء الضريبة، ومن الواجب أننا كنواب نكون قدوة للشعب فى تحمل الضريبة.

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وكان قد تبنى رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد وجهة نظر تطالب بعدم إعفاء أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب، وذلك في طلب تعديله على نص المادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ، كاشفا عن أن حزب مستقبل وطن عقب إقرار تلك المادة، سيتقدم بطلب رسمي إلى المجلس لتعديل المادة ذاتها بالنسبة لأعضاء النواب، بعدم إعفاءهم من الضرائب أيضا في المادة 428 بلائحة مجلس النواب.

وقد عبر النواب عن تأييدهم لما ذهب إليه رشاد بالتصفيق عقب إعلانه تقدمه بمقترح لتعديل لائحة النواب، ليقول بعدها رشاد: الشعب المصري ينتظر من النواب أكثر من ذلك، وعلينا ألا نخضع للضرائب فقط، وإنما أن نجود بما هو أكثر من ذلك.