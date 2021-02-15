طارق شوقي للنواب: 340 مليون مشاهدة على أحد منصات الوزارة التعليمية على الأنترنت

قال وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، إن كافة الكتب الدراسية في ثانوي أصبحت ديجيتال، ومتوفرة على موقع الوزارة ومتاحة للطبع، إذا أراد الطلاب ذلك، وأن الوزارة وفرت خطوط محمول للتابلت بالتعاون مع أورانج، من خلال باقة تكلفتها ٥ جنيه، توفر دخول مجاني على كافة منصات وزارة التعليم، وأن شركات المصرية للاتصالات وفودافون قدموا نفس العروض للطلاب.

ورد ذلك خلال اجتماعا موسعا للجنة التعليك مع وزير التربية والتعليم طارق شوقي، للاستماع إلى آخر المستجدات فيما يخص قرارات الوزارة الأخيرة، وعرض برنامج الوزير على النواب.

طارق شوقى: لدينا منذ فترة وجيزة ٧ الاف محتوى تعليمي

وقال وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، للنواب:" كان لدينا منذ فترة وجيزة ٧ الاف محتوى تعليمي على منصة "إدارة التعليم" أصبحوا ٥٠ ألف، باللغتين العربية والإنجليزية، وأنه قد حققنا ٣٤٠ مليون مشاهدة على تلك المنصة، وهو رقم ضخم بالنسبة للدخول على أي موقع في العالم، وذلك بخلاف عدد مشاهدات بلغ 250 مليون على منصة "ذاكر".

وأكد الوزير على أننا قدمنا وعود في شهر أكتوبر الماضي، تم تنفيذها في ديمسبر، موضحا " ده شغل كبير من ناس محترفة"، مضيفا: نعمل على أن تكون كل كتب الوزارة تصبح تفاعلية، وحاليا لدينا أكثر من ١٢٠ كتاب تفاعلي، ونبذل جهود مع أطراف عديدة، إن كل طالب في مصر يكون معاه جهاز متصل بالإنترنت، بحيث لو احتجنا لمخاطبتهم نلاقيهم.