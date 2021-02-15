وزير التعليم للنواب: كل مايتعلق بالثانوية العامة شهد مناقشات مستفيضة

وأضاف شوقى لنواب لجنة التعليم: "نقوم بجهود جبارة، ورغم ذلك لم نطلب "تعريفة" واحدة من الموازنة العامة، ورغم ذلك لا يسألنا الكثير كيف استطعنا إنجاز ذلك دون تكليف الموازنة أموالا إضافية؟".
واستطرد: نلجأ مؤخرا للحلول الابتكارية فى مواجهة المشكلات المتعلقة بتحديث نظم التعليم، أو مواجهة كورونا، مشيرا إلى أن التعاون خلال الفترة الماضية كان وثيقا مع وزارة الصحة، لتدشين حملات توعية موسعة تدربت عليها مديريات التعليم فى عموم الجمهورية، لمراعاة الإجراءات الاحترازية من الوباء العالمى.
واستطرد الوزير: كل مايتعلق بالثانوية العامة قد شهد مناقشات مستفيضة مسبقة، ومانراه من إجراءات قد تم مناقشته مع الرئيس، وبحثه مرارا وتكرارا.
يشار إلى أن الجلسات العامة قد شهدت يوم 20 يناير، مواجهة بين نواب المجلس، والوزير طارق شوقى، خلال إلقاءه بيانه كاشفا عن خطة تطوير منظومة التعليم وبعض الملفات الهامة، وعلى رأسها امتحانات الثانوية العامة، ومواجهة الدروس الخصوصية، وغيرها.
وذكر حينها، أن نظام الامتحانات للثانوية العامة 2020/2021، سيعتمد على النظام الإلكترونى بشكل متكامل بدون تدخل للعنصر البشرى، ويقضى على ظاهرة "شاومينج" بتسريب الامتحانات، بقوله: "لن يكون هناك أى عنصر بشرى على الإطلاق، حيث سيقوم الكمبيوتر بإعداد الامتحان فى 5 ثوانى وذلك قبل الامتحان مباشرة ولن يستطيع أحد معرفته، لا أنا شخصيا أو أيا من زملائى، ولن يكون هناك شىء اسمه شاومينج".
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