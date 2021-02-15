وزير التعليم للنواب: كل مايتعلق بالثانوية العامة شهد مناقشات مستفيضة

جدة - نرمين السيد - عقدت لجنة التعليم فى مجلس النواب، اجتماعا موسعا مع وزير التربية والتعليم طارق شوقى، للاستماع إلى آخر المستجدات فيما يخص قرارات الوزارة الأخيرة، وعرض برنامجها على النواب، حيث صرح الوزير بأن كافة القرارات التى اتخذتها الوزارة قد تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وأضاف شوقى لنواب لجنة التعليم: "نقوم بجهود جبارة، ورغم ذلك لم نطلب "تعريفة" واحدة من الموازنة العامة، ورغم ذلك لا يسألنا الكثير كيف استطعنا إنجاز ذلك دون تكليف الموازنة أموالا إضافية؟".

واستطرد: نلجأ مؤخرا للحلول الابتكارية فى مواجهة المشكلات المتعلقة بتحديث نظم التعليم، أو مواجهة كورونا، مشيرا إلى أن التعاون خلال الفترة الماضية كان وثيقا مع وزارة الصحة، لتدشين حملات توعية موسعة تدربت عليها مديريات التعليم فى عموم الجمهورية، لمراعاة الإجراءات الاحترازية من الوباء العالمى.

واستطرد الوزير: كل مايتعلق بالثانوية العامة قد شهد مناقشات مستفيضة مسبقة، ومانراه من إجراءات قد تم مناقشته مع الرئيس، وبحثه مرارا وتكرارا.

يشار إلى أن الجلسات العامة قد شهدت يوم 20 يناير، مواجهة بين نواب المجلس، والوزير طارق شوقى، خلال إلقاءه بيانه كاشفا عن خطة تطوير منظومة التعليم وبعض الملفات الهامة، وعلى رأسها امتحانات الثانوية العامة، ومواجهة الدروس الخصوصية، وغيرها.

وذكر حينها، أن نظام الامتحانات للثانوية العامة 2020/2021، سيعتمد على النظام الإلكترونى بشكل متكامل بدون تدخل للعنصر البشرى، ويقضى على ظاهرة "شاومينج" بتسريب الامتحانات، بقوله: "لن يكون هناك أى عنصر بشرى على الإطلاق، حيث سيقوم الكمبيوتر بإعداد الامتحان فى 5 ثوانى وذلك قبل الامتحان مباشرة ولن يستطيع أحد معرفته، لا أنا شخصيا أو أيا من زملائى، ولن يكون هناك شىء اسمه شاومينج".