وزير الزراعة: تطبيق كارت الفلاح بمعظم المحافظات بحلول 15 مارس

جدة - نرمين السيد - قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن القيادة السياسية وجهت بضرورة إنتاج بذور الخضر، وبالفعل تم إطلاق برنامج قومى فى هذا الصدد، لا سيما وأن مصر تستورد 100% من بذور الخضر.





وتابع القصير، وتابع خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، اليوم الإثنين: "بدأنا خلال الفترة الأخيرة تسجيل 22 صنفا من الخضر، وهذه الأصناف مبشرة وسنوجه دعوة للمجتمع المدنى لمشاهدة التجربة التى تهدف لتخفيض تكلفة الإنتاج على الفلاح".

وأضاف وزير الزراعة، أن كارت الفلاح شهد نهضة كبيرة، فلم يكن سوى فى محافظتين فقط، وخلال الفترة الأخيرة طبق الكارت فى 15 محافظة، وفى 15 مارس سيطبق فى معظم محافظات الجمهورية.

واستكمل الوزير: "بالتعاون مع البنك المركزى لم يعد الكارت بديل للحيازة الورقية فقط، فبعدما كان بديل للحيازة الورقية، أصبح يستخدم فى المدفوعات ويتماشى مع التحول الرقمى الذى يشهده قطاع الزراعة، وأصبح كارت مدفوعات، وهو الكارت الوحيد فى مصر مدفوعات وحصر للبيانات فى نفس الوقت، ومن حصل على الكارت بالشكل القديم سيتم استبداله بالكارت بالنظام الجديد دون أن يتحمل الفلاح أى تكاليف إضافية، وأصبحت الجمعية الزراعة المتواجدة فى القرية بنك مصغر، لتعظيم الاستفادة لقطاع الزراعة".