الإفتاء: الصوم فى رجب جائز ولا حرج فيه

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جدة - نرمين السيد - وقالت الدار، إن الصوم فى شهر رجب -سواء فى أوله أو فى أى يوم فيه- جائز ولا حرج فيه، لعموم الأدلة الواردة فى استحباب التنفل بالصوم، ولم يرد ما يدل على منع الصوم فى رجب، ولذلك فإن منعه يعد ابتداعًا فى الدين، بتضييق ما وسعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
واستدلت على ما ورد فى فضل الصوم فى شهر رجب بخصوصه، بحديث أبى قلابة رضى الله عنه قال: "فِى الْجَنَّةِ قَصْرٌ لِصُوَّامِ رَجَبٍ" رواه البيهقى، وفى "شعب الإيمان"، قَالَ أَحْمَدُ: "وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِى قِلَابَةَ وَهُوَ مِنَ التَّابِعِينَ، فَمِثْلُهُ لَا يَقُولُ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ بَلَاغٍ عَمَّنْ فَوْقَهُ مِمَّنْ يَأْتِيهِ الْوَحْى -صلى الله عليه وآله وسلم".
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