عاجل.. السيسى يوجه بالبدء فى إنشاء محطة معالجة مياه الصرف بمنطقة الحمام

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية، وذلك بحضور كل من المهندس أسامة بشاى رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم، والمهندس حسن علام رئيس مجلس إدارة شركة أبناء علام، والمهندس سيد فاروق عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس كريم مدور رئيس مجلس إدارة شركة متيتو.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة إجراءات إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الزراعى بمنطقة الحمام. ووجه الرئيس، بالبدء الفورى فى إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الزراعى بمنطقة الحمام بالساحل الشمالى، بطاقة 6 ملايين متر مكعب من المياه يوميًا، وسيتم تجميع ونقل مياه المصارف الزراعية بمنطقة شمال الدلتا إلى محطة المعالجة بالحمام عن طريق شق مسار بطول 120 كم، بهدف استصلاح وزراعة حوالى 500 ألف فدان غرب الدلتا، فى إطار استراتيجية الدولة للتوسع فى الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية، وتطوير منطقة الصحراء الغربية، وتكوين مجتمعات زراعية وسكانية جديدة ترتكز على الإنتاج والتصنيع الزراعى. وتم خلال الاجتماع استعراض جميع تفاصيل إنشاء محطة معالجة المياه بمنطقة الحمام من قبل تحالف كبرى شركات المقاولات المكون من كل من أوراسكوم، وأبناء علام، والمقاولون العرب، ومتيتو.

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