نائبة تنعى الدكتور بدر حلمى البرلمانى الأسبق

جدة - نرمين السيد - كما قدمت عضو مجلس النواب، التعازى للدكتور كريم بدر حلمى عضو مجلس النواب نجل الفقيد. وتمنت النائبة، للفقيد الرحمة والمغفرة، وللأسرة الصبر والسلوان. الجدير بالذكر أن الدكتور بدر حلمى، سبق له أن كان نائبا من قبل فى مجلس النواب ومجلس الشيوخ بمسماه القديم عن محافظة المنيا، وأيضا نقيب صيادلة المنيا وله باع كبير فى السياسة.

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