صور.. محافظ المنيا يتابع تنفيذ عدد من المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة

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وأكد المحافظ، إنه فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بإطلاق مشروع قومى يهدف إلى تنمية وتطوير القرى المصرية، فان المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، تستهدف 192 قرية بنطاق 5 مراكز بالمحافظة وهى مراكز "أبوقرقاص، ملوى، ديرمواس مغاغة، العدوة، بتكلفة تصل تقريبا إلى 22 مليار جنيه، لرفع قدرات البنية الأساسية، من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحى وتعليم ووحدات صحية.
وتفقد المحافظ، خلال جولته بالقرية أعمال توسعة مدرسة جريس الابتدائية بطاقة 16 فصل ومشروع انشاء صرف صحى جريس ، ومشروع مد وتدعيم وتغيير أقطار شبكات المياه بالقرية.
وأعرب المحافظ، عن خالص شكره وتقديره لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، على مشروعات حياة كريمة والتى سيتم تنفيذها بنطاق 5 مراكز بمحافظة المنيا، حيث ستعمل تلك المشروعات على إحداث تغير حقيقى فى القرى بالمحافظة.
وأجرى المحافظ، خلال تفقده للمشاريع الجارى تنفيذها، جلسة حوارية مع أهالى قرية جريس، ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التى تجريها المحافظة مع أهالى القرى المستهدفة للتطوير ضمن مبادرة حياة كريمة.
حضر اللقاء دكتور محمد حلمى رئيس مركز أبوقرقاص وممثلى البرنامج الرئاسى ومؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، ووكلاء الوزارة ومديرى الخدمات و ممثلى الهيئات بالقطاعات المنفذة للمشاريع.
واستمع المحافظ، للمقترحات المقدمة من أهالى القرية لتحديد أولويات الاحتياجات المطلوبة للتطوير لخدمة أهالى القرية، ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى منها حل عدد من المشاكل الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة، دعم وتدعيم للكهرباء، ومد شبكات الصرف الصحى، وإنشاء مدرسة ثانوى بالقرية.
وشدد المحافظ، على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لوضع خطة متكاملة للتطوير والعمل على رصد الاحتياجات الفعلية والملحة بالقطاعات الخدمية والتنموية والتركيز على الخدمات التى تستهدف أكبر عدد من المواطنين.
وأكد المحافظ، على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لوضع خطة متكاملة للتطوير والعمل على رصد الاحتياجات الفعلية والملحة بالقطاعات الخدمية والتنموية والتركيز على الخدمات التى تستهدف أكبر عدد من المواطنين، مشيراً إلى أن أعمال التطوير تشمل كافة القطاعات الخدمية المتعلقة بصورة مباشرة بحياة المواطنين والتى تحقق المصلحة العامة لهم.
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