مصطفى مدبولى يستعرض اشتراطات البناء الجديدة مع لجنتى إسكان وتنمية البرلمان 

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، وعدد من الوزراء ، حاليا اجتماعا مع هيئتى مكتب لجنتى الاسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب ، لاستعراض الاشتراطات البنائية الجديدة .

وكان الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجه الدعوة ، لهيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، وهيئة مكتب لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لحضور لقاء بشأن اشتراطات البناء الجديدة ، واستعراض خطوات الحصول على التراخيص الجديدة بالمدن فى إطارجهود ضبط النمو العمرانى، وتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمدن المصرية .

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