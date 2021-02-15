خريطة الأمطار والرياح بالمحافظات لمدة 72ساعة المقبلة 

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من غد الثلاثاء 16 فبراير 2021 إلى الخميس 18 فبراير 2021، حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ( انخفاض في درجات الحرارة يصاحب ذلك نشاط الرياح على أغلب الأنحاء وسقوط الأمطار على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد )

يوم الثلاثاء 16 فبراير

القاهرة الكبرى ومدن القناة: فرص أمطار متوسطة ( 50 % ) على فترات متقطعة نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة ( 22 عقدة تقريبا ) درجات الحرارة العظمی ( 17-18 ) الصغرى ( 7-9 ) .

الوجه البحري : أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على فترات متقطعة نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق ( 20-25 عقدة تقريبا ) ، درجات الحرارة العظمی ( 15-16 ) الصغرى ( 7-8 ) .

السواحل الشمالية الغربية : أمطار غزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على فترات متقطعة نشاط رياح ( 30 عقدة تقريبا ) درجات الحراة العظمی ( 12-13 ) الصغرى ( 8-9 ) .

اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط ( ارتفاع الموج 3.5-5.5 متر )

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء : أمطار متوسطة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على فترات متقطعة نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة ( 25 عقدة ) درجات الحراة العظمی ( 21-22 ) الصغرى ( 9-10 ).

شمال الصعيد : أمطار خفيفة على فترات متقطعة نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة ( 20-25 عقدة ) درجات الحراة العظمی ( 19-20 ) الصغرى ( 5-6 ) .

جنوب الصعيد : نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة ( 20 عقدة تقريبا ) درجات الحراة العظمى ( 24-25 ) الصغرى ( 8-9 ) .

يوم الأربعاء 17 فبراير :

القاهرة الكبرى ومدن القناة : فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ( 50 % ) على فترات متقطعة نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة ( 25 عقدة تقريبا ) ودرجات الحراة العظمى ( 12-13 ) الصغرى ( 7-8 ) .

الوجه البحري : أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على شمال الوجه البحري تكون متوسطة جنوب الوجه البحري ( 70 % ) على فترات متقطعة نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق ( 25 عقدة تقريبا ) درجات الحراة العظمى ( 12-13 ) الصغرى ( 7-8 ) .

السواحل الشمالية الغربية : أمطار غزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على فترات متقطعة نشاط رياح ( 30-35 عقدة تقريبا ) درجات الحراة العظمی ( 11-12 ) الصغرى ( 9-10 ) .

اضطراب شديد في الملاحة البحرية على البحر المتوسط ( ارتفاع الموج 4.5 -6 متر )

السواحل الشمالية : أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا رعدية مصحوبة بالبرد على فترات متقطعة الشرقية ووسط سيناء نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة ( 25-30 عقدة تقريبا ) ودرجات الحرارة العظمی ( 10-12 ) الصغرى ( 5-8 ) .

شمال الصعيد : أمطار خفيفة على فترات متقطعة نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة ( 25-30 عقدة تقريبا ) درجات الحراة العظمى ( 12-13 ) الصغرى ( 4-5 ) تصل لحد الصقيع على المزروعات

جنوب الصعيد : نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة ( 20-25 عقدة تقريبا ) درجات الحراة العظمی ( 16-17 ) الصغرى ( 6-7 ) .

الخميس 18 فبراير :

القاهرة الكببري : نشاط رياح ( 15-20 عقدة تقريبا ) ومدن القناه، و درجات الحراة العظمی ( 15-16 ) الصغرى ( 9-10 ) .

الوجه البحرى : أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة نشاط رياح على بعض المناطق ( 15-20 عقدة تقريبا ) درجات الحراة العظمی ( 15-16 ) الصغرى ( 9-10 ) .

السواحل الشمالية : أمطار متوسطة على فترات متقطعة ، نشاط رياح ( 15-20 عقدة تقريبا ) درجات الحراة العظمی ( 15-16 ) الصغرى ( 10-12 ) .

اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط ( ارتفاع الموج 3-4 متر ) .