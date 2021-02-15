مائدة مستديرة لـ "التنسيقية" حول دور المجتمع المدني في النهوض بالدول.. بعد قليل

ينطلق بعد قليل بث مباشر لمائدة مستديرة بعنوان "دور المجتمع المدنى فى النهوض بالدول النامية"، والتيي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، ورئيسة المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسي.
يشارك فى المائدة، النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسارة الأمين الناشطة فى مجال التنمية والبيئة بإفريقيا، والنائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائبة هادية حسنى عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وأحمد فتحى عضو التنسيقية، والنائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، لإبراز دور التنسيقية فى التمكين الاجتماعى للشباب.
ومن المقرر أن يدير الجلسة، الإعلامى أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
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