ضبط المتهمين بالتعدي على مواطن ذوي احتياجات خاصة وتجريده من ملابسه بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى بالضرب على مواطن من ذوى الإحتياجات الخاصة وإيثاق قدميه بحبل وتجريده من بعض ملابسه وتصويره.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من تحديد هوية المجنى عليه من ذوى الإحتياجات الخاصة - مقيم بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية) كما أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ( 4 أشخاص - مقيمين بذات الناحية) وباستدعاء المجنى عليه حضر وبرفقته والده وإتهم المذكورين بإرتكاب الواقعة منذ حوالي شهر ونصف.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة نظراً لقيام المجنى عليه بالتعدى على أحدهم بالسب والشتم حال توجهه إلى محل عمله بالقرية، محل إقامة المجنى عليه، وضبط بحوزة أحدهم سلاح أبيض «مطواة»، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.