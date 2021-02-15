مؤشرات أولية.. اكتمال النصاب القانوني لنقابتي محامين جنوب القاهرة وحلوان

أعلن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين وكيل مجلس النقابة مجدي سخي، أن المؤشرات الأولية تفيد باكتمال النصاب القانوني لنقابتي جنوب القاهرة وحلوان. وأشار «سخي»، إلى أن نتائج الانتخابات في النقابات التي اكتمل النصاب القانوني لجمعياتها العمومية ستعلن بواسطة اللجنة القضائية العليا المشرفة على العملية الانتخابية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، عقب انتهاء عملية الفرز.

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