أم تعرض طفلتها للبيع عبر السوشيال ميديا مقابل 50 ألف جنيه

ارتفع معدل الجريمة ليعبر خميع الخطوط الحمراء، فصارت العديد من الحوادث طبيعية على مسامع الآذن، بسبب إستيقاظ المواطنين على تخلص أم من أبنائها في النهر، وغيرها من المشاهد القاسية التي باتت تعبر أمامنا يوميًا في شريط أسود يملئه الخذلان على ما وصلت إليه النفس البشرية.

وفي واقعة غريبة، عرضت أم لن تعرف معنى الأمومة قط طفلتها التي لن تتعدى الـ 6 أشهر من عمرها للبيع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك مقابل 50 ألف جنيه.

أم تعرض ابنتها للبيع عبر السوشيال ميديا

قررت نيابة شبرا الخيمة برئاسة عمرو عوض، وبإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام لنيابات جنوب بنها، إجراء تحليلdna على طفله رضيعة عرضتها أمها للبيع على مواقع التواصل الإجتماعى "الفيس بوك"، للتأكد من نسب الطفلة للمتهمة وزوجها وبيان ما إذا كانت ابنتهما أم أنهما قاموا بخطفها.

باشرت نيابة أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار عمرو عوض، وبإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام لنيابات جنوب بنها، التحقيق مع عامل وزوجته بتهمة عرض طفلتهما للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".

تحقيقات النيابة تكشف كواليس قصة بيع الأم لطفلتها

كشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمة وزوجها عرضا طفلتهما التي تبلغ من العمر 6 أشهر، للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل 50 ألف جنيه.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهمة وزوجها اتفقا مع أحد الأشخاص على بيع طفلتهما الرضيعة مقابل 50 ألف جنيه، واتفقا معه على التقابل بميدان المؤسسة في شبرا الخيمة، وتم القبض عليهما وتمت إحالتهما للنيابة التي مازالت تباشر التحقيق معهما.