طارق شوقي: هناك منصة لتسجيل الشكاوى يتركها البعض ويقوم "بالتجريس" للوزارة على مواقع التواصل

قال وزير التربية والتعليم طارق شوقي، إننا في الوزارة نحرص على ألا يكون هناك احتكاك بالتحديثات التكنولوجية لمن هم أقل من 4 ابتدائي، حفاظا على مهاراتهم في أن يكتبوا بأيديهم وأن يتعلموا تربويا بشكل سليم، ثم يكون هناك احتكاك بالتكنولوجيا.

ورد ذلك خلال اجتماعا موسعا للجنة التعليم مع وزير التربية والتعليم طارق شوقي، للاستماع إلى آخر المستجدات فيما يخص قرارات الوزارة الأخيرة، وعرض برنامج الوزير على النواب.

طارق شوقى: لا زلنا فى احتياج لكسب ثقة الأهالى

وتابع وزير التعليم، طارق شوقى: لازلنا في احتياج لكسب ثقة الأهالي في الإقبال على المنصات التكنولوجية للوزارة، والتي تحفل بكافة المناهج والمقررات، ولكنهم يصرون على إرسال الأبناء للدروس الخصوصية، وهو أمر نسعى لإصلاحه ومعالجته.

واستطرد: الوزارة لديها منصة لتسجيل الشكاوى من أي خلل يواجه أولياء الأمور، ورغم ذلك الناس تلجأ "للهاشتاجات" على مواقع التواصل، وتفسيري أن الأمر نفسي، فالجاد في شكوته يسلك المسارات الجادة ويسجل الشكاوى من خلال تلك البوابة، أما من يريد "تجريس الوزارة" فيلجأ للفيس بوك، وهو أسلوب استنكره.

واختتم الوزير طارق شوقى:" هناك دول تريد مننا نقل تجربة توفير آلاف الفيديوهات والمحتويات التفاعلية الني نشرناها لتحديث المناهج التعليمية، وأن رسالتي للأهالي أن الاعتماد على تلك الفيديوهات المحدثة على أعلى مستوى يوفر "الوقت والمال".