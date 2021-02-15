من الشبهات إلى البراءة.. قصة حكم مباراة الأهلي والمريخ بدوري أبطال إفريقيا

يفتتح الأهلي مبارياته الإفريقية بمواجهة مرتقبة أمام المريخ السوداني في إولى مباريات المارد الأحمر بدوري أبطال إفريقيا في دور المجموعات.

وأعلن الإتحاد الإفريقي عن طاقم تحكيم المباراة، ويتكون من الزامبي جاني سيكاوزي حكما للساحة ، ويعاونه الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، والموزمبيقي أرسينيو شادريك.

وأثار تعيين الزامبي جكما لمباراة المارد الأحمر، مخاوف جمهور الأهلي بعد تردد شبهوات كثيرة بالحكم خلال المباريات الماضية.

ويستعرض دوت الخليج مسيرة وأبرز محطات سيكاوزي التحكيمية بما فيها من مواقف غريبة ومثيرة للجدل

يبلغ سيكاوزي من العمر 39 عاماً ويعمل مدرساً ببلده ، بدء مسيرته التحكيمية الدولية بدخول قائمة الحكام ببطولة "كوسافا تحت 20 عاما"، سنة 2008، والتي تُنظم لمنتخبات جنوب القارة الإفريقية، بديلا لأحد الحكام الذين رسبوا في إختبارات اللياقة البدنية قبل البطولة.

يشتهر الحكم الزامبي بإتاحته للفرص دون إحتساب أخطاء ، وكذلك بإشهاره عدد كثير من البطاقات الصفراء وصلت إلى 353 إنذار.

إتهامة بتلقى رشوة من الترجي

أثار الحكم الزامبي الجدل خلال مباراة الترجي وأول أغسطس بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، فبينما كانت النتيجة تشير لتقدم بطل تونس بثلاث أهداف مقابل هدفيين فقط وهي نتيجة غير كافية لتأهل الفريق للدور القادم عقب خسارته بثنائية نظيفة في مباراة الذهاب ، وألغي الحكم الزامبي في الدقيقة 78 من أحداث الشوط الثاني هدفا صحيحا لبطل أنجولا، قبل أن يسجل الترجي الهدف الرابع ويتأهل للدور التالي من دوري أبطال إفريقيا.

أزدادت الأزمة عقب تقدم نادي أول أغسطس بشكوتين للكاف والإتحاد الدولي لكرة القدم يطالب فيها بإعادة المباراة على أرض محايدة، بالإضافة لمعاقبة طاقم التحكيم بقيادة الزامبي جاني سيكازوي.

وقررت لجنة الإنضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف الحكم سيكاوزي فى 16 نوفمبر من العام قبل الماضي، ومنعه من مزاولة نشاط كرة القدم بسبب تحيزه للفريق التونسي، ثم خضع إلى جلسة إستماع فى مواجهة إتهاماته بالفساد والحصول على رشوة من جانب الترجي.

أستطاع الزامبي تبرئه نفسه عقب جلسة الاستماع من الإتهامات المنسوبة إليه، وأكتفى الإتحاد الإفريقي بالإيقاف لمدة 4 أشهر قبل أن يعود سيكاوزي لإدارة المباريات من جديد وإختياره ضمن قائمة الحكام المرشحين للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2019.

مباراة الترجي والوداد المغربي

زاد الحكم سيكاوزي الشكوك حول نزاهته خلال مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكان الزامبي في تلك المباراة هو حكم تقنية الفار، حيث تغاضي الحكم عن إحتساب هدفا صحيحا للوداد بعدما ألغى بكارى جساما هدف صحيح للوداد المغربي، وطالب لاعبو الوداد الحكم بالرجوع للفار، ولكن جاء الخبر بتعطل تقنية الفار في المباراة مما أدى إلى تفاقم المشكلة.

مسيرة الزامبي مع المنتخب المصري

حرم الزامبي محمد صلاح من تسجيل هدف الصعود في مباراة نيجيريا الشهيرة، بعد أن أطلق صافرة نهاية المباراة بينما كان محمد صلاح منفردا بمرمي المنتخب النيجيري.

وأدار الحكم الزامبي 5 مواجهات للمنتخبات المصرية طوال تاريخه، وهم: فاز المنتخب المصري في مواجهتين بينما تلقت المنتخبات المصرية هزيمتين وكان التعادل حاضرا في مواجهة وحيدة.