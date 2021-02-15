رئيس السياحة بالنواب: القوى العاملة وافقت على صرف الدفعة الرابعة والخامسة للعاملين بالقطاع السياحى

أعلنت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أنه بالتواصل مع وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بشأن العاملين بالقطاع السياحى، أكد أنه سوف يتم صرف الدفعة الرابعة والخامسة للعاملين بالقطاع السياحي خلال الأيام القادمة من صندوق طوارئ الوزارة، وذلك بعد أن انتهت الوزارة من صرف الإعانتين الثانية والثالثة للعاملين بالمنشآت التي لديها استيفاءات أو تخلفت عن التقدم في الوقت المحدد.

نورا على: قيمة الإعانة الشهرية للعاملين تصرف وفقا للراتب الأساسي

وأكدت رئيسة لجنة السياحة بالبرلمان، نورا على، أن قيمة الإعانة الشهرية للعاملين تصرف وفقا للراتب الأساسي عن شهر ديسمبر 2019 بحد أدنى 600 جنيه، وحد أقصى 1575 جنيها، مضيفة أن عدد العمالة بالقطاع السياحي المستحقة لتلك الإعانات تبلغ نحو 332 ألف عامل يعملون بنحو 1888 منشأة سياحية،

وقالت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بالنواب، إنه في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات والمبادرات لمساعدة المنشآت السياحية والفندقية والعاملين بها لمواجهة أزمة كورونا، شملت منح 9 إعانات شهرية للعاملين المؤمن عليهم بالقطاع السياحي، اعتبارا من أبريل الماضي وحتى ديسمبر 2020 من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، بالإضافة لتأجيل سداد المنشآت السياحية والفندقية لبعض المستحقات كالكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة لتأجيل سداد الضرائب وإلغاء الحجز الإداري للمنشآت حتى نهاية 2021.