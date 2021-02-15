نائب بالشيوخ يرحب بتطبيق الضرائب علي مكافأت الأعضاء .. ويؤكد:رسالة مساواة للجميع

رحب النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بتوافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، علي إلغاء إعفاء أعضاء مجلس الشيوخ، من الخضوع للضرائب بشأن المكافأة التى يحصلون عليها، مؤكدًا علي أن المساواة بين جموع المواطنين في الخضوع للضرائب ضرورة، وأعضاء السلطة التشريعية لابد أن يكون كل منهم قدوة في ذلك.

مجلس النواب وضرائب الشيوخ

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا علي أن هذه الخطوة تأكيد علي أن البرلمان بغرفتيه يعملون من أجل المواطن، ويحسون ويشعرون بأوضاعه، ولا يميزون أنفسهم بشيئ قد يكون به شبه مخالفة للدستور، مستشهدا بحديث رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي بأن العدالة الضريبية مبدأ دستورى وأبو المبادئ الدستورية هو مبدأ المساواة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ علي أن الآمال والطموحات كبيرة علي مجلس الشيوخ للقيام بدوره وفق ما نص عليه الدستور، مؤكدا علي أنه بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي لائحة المجلس سيكون المجلس أمام مواصلة جهوده والقيام بمهامه وفق صحيح الدستور، مشيرا إلي أن اللائحة رغم أنها حصلت علي وقت كبير من أجل الإقرار إلا أنها تعد دستور المجلس الذي يتم علي أساسه الاحتكام لها في كل شيئ، موجها الشكر لكل أعضاء مجلس النواب علي مناقشاتهم الثرية علي مدار أكثر من يوم لإنهاء اللائحة والإقرار النهائي لها بجلسة الغد الثلاثاء.

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ووافق مجلس النواب على تعديل المادة 284 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والمتعلقة بإعفاء مكافآت النواب من الضرائب والرسوم، حيث تقرر إلغاء الإعفاء، لتخضع مكافآت النواب بمجلس الشيوخ للضرائب والرسوم.