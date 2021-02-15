نانسي صلاح- ارشيفية
نانسي صلاح فنانة مصرية شابة لفتت الانظار إليها في اعمالها الدرامية الأخيرة، ولكنها ظلت حديث السوشيال ميديا بعد اعلان ارتباطها بالمخرج سامح عبد العزيز طليق الفنانة روبي.
خطوبة نانسي صلاح وطليق روبيلتخرج عن صمتها مؤخرا وتؤكد وجود مشروع ارتباط بالمخرج سامح عبد العزيز بشكل رسمي، ولكنها لم تفصح عن ذلك لرغبتها في جعل حياتها الشخصية بعيدة عن الأضواء، ولكنها خرج لتوضح الامر بعد زيادة الشائعات عنهم بالتزامن مع تداول صور عديدة لهم.
صور نانسي صلاح وسامح عبد العزيز في عيد الحبوشاركت صلاح جمهورها بمجموعة صور ولقطات رومانسية تجمعها بالمخرج سامح عبدالعزيز بمناسبة عيد الحب، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،وعلقت عليها قائلة: "عيد حب سعيد حبيبى سامح أو بمعنى أدق ربنا يحمينا وخلاص".
وركزت في بعض الصور على دبلة خطوبتها والتي ظهرت بسيطة بدون اي مبالغات، لتتلقى على تلك الصور التهنئة من قبل جمهورها ومتابعيها.
فرق السن بين نانسي صلاح وسامح عبد العزيز
وفي سياق متصل، تسائل الكثيرون من الجمهور حول فارق العمر بين الثنائي احدث عروسين بالوسط الفني، وتداول البعض ان فارق العمر بين كل من نانسي صلاح و سامح عبد العزيز، يقدر ب15 عاما تقريبا، فالعروس من مواليد 1991، وخطيبها من مواليد 1976.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اشعلت الترند... نانسي صلاح بدبلة سامح عبد العزيز في العيد الحب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.