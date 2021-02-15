اشعلت الترند... نانسي صلاح بدبلة سامح عبد العزيز في العيد الحب

نانسي صلاح فنانة مصرية شابة لفتت الانظار إليها في اعمالها الدرامية الأخيرة، ولكنها ظلت حديث السوشيال ميديا بعد اعلان ارتباطها بالمخرج سامح عبد العزيز طليق الفنانة روبي.



خطوبة نانسي صلاح وطليق روبي

صور نانسي صلاح وسامح عبد العزيز في عيد الحب

فرق السن بين نانسي صلاح وسامح عبد العزيز

وفي سياق متصل، تسائل الكثيرون من الجمهور حول فارق العمر بين الثنائي احدث عروسين بالوسط الفني، وتداول البعض ان فارق العمر بين كل من نانسي صلاح و سامح عبد العزيز، يقدر ب15 عاما تقريبا، فالعروس من مواليد 1991، وخطيبها من مواليد 1976.

لتخرج عن صمتها مؤخرا وتؤكد وجود مشروع ارتباط بالمخرج سامح عبد العزيز بشكل رسمي، ولكنها لم تفصح عن ذلك لرغبتها في جعل حياتها الشخصية بعيدة عن الأضواء، ولكنها خرج لتوضح الامر بعد زيادة الشائعات عنهم بالتزامن مع تداول صور عديدة لهم.وشاركت صلاح جمهورها بمجموعة صور ولقطات رومانسية تجمعها بالمخرج سامح عبدالعزيز بمناسبة عيد الحب، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،وعلقت عليها قائلة: "عيد حب سعيد حبيبى سامح أو بمعنى أدق ربنا يحمينا وخلاص".وركزت في بعض الصور على دبلة خطوبتها والتي ظهرت بسيطة بدون اي مبالغات، لتتلقى على تلك الصور التهنئة من قبل جمهورها ومتابعيها.