طارق شوقى: منصة إدارة التعليم حققت 340 مليون مشاهدة

جدة - نرمين السيد - وأضاف شوقى، خلال اجتماعه مع لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم الإثنين، للاستماع إلى آخر المستجدات فيما يخص قرارات الوزارة الأخيرة، وعرض برنامج الوزير على النواب، أن الوزارة وفرت خطوط محمول للتابلت بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات، من خلال باقة تكلفتها 5 جنيهات، توفر دخول مجانى على جميع منصات وزارة التعليم.

وتابع: "كان لدينا منذ فترة وجيزة 7 آلاف محتوى تعليمى على منصة إدارة التعليم، أصبحوا 50 ألفا، باللغتين العربية والإنجليزية، وحققنا 340 مليون مشاهدة على تلك المنصة، وهو رقم ضخم بالنسبة للدخول على أى موقع فى العالم، بخلاف عدد مشاهدات بلغ 250 مليون على منصة ذاكر".

واستطرد قائلا: "قدمنا وعود فى شهر أكتوبر الماضى، تم تنفيذها فى ديسمبر، متابعًا: "ده شغل كبير من ناس محترفة، ونعمل على أن تكون كل كتب الوزارة تصبح تفاعلية، وحاليا لدينا أكثر من 120 كتاب تفاعلى، ونبذل جهود مع أطراف عديدة، إن كل طالب فى مصر يكون معاه جهاز متصل بالإنترنت، بحيث لو احتجنا لمخاطبتهم نلاقيهم".