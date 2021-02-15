وزير الأوقاف: تخصيص زى موحد للواعظات لغلق الطريق أمام نساء الإخوان

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة ستغلق الباب على نساء جماعة الاخوان، وتحركاتهم فى الدعوة من خلال الاستعانة بعدد من الواعظات، مؤكدًا أنه سيتم تخصيص زى موحد للواعظات.





وأكد جمعة، خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الوزارة لا تبرم أى اتفاقيات مع المقاولين لبناء مساجد جديدة، إلا بعد التأكد من توافر عدد من الاشتراطات منها تركيب اللمبات الموفرة وقطع المياه الموفرة.

وفيما يتعلق بتساؤلات النواب، بشأن اعتماد الأطفال على حفظ القرآن دون الفهم، أكد وزير الأوقاف، أن كل المسابقات التى تطلقها الوزارة تقوم على فهم مقاصد القرآن، ولا يتم عمل أى مسابقة سواء على مستوى تعيين الأئمة أو الخطباء إلا بإجراء اختبارات فهم المقاصد مع الحفظ.

وتابع: "لا بد أن ننتقل من مناهج الحفظ والتلقين إلى مناهج الفهم والتفكير".

وأكد الوزير، أن الدولة تعتمد على منهج يطبق نظام التقييم الشمولى، مثلما يحدث فى المدارس اليابانية، لافتا إلى أن ذلك النظام انعكس بصورة إيجابية فى بناء الشخصية الثقافية.

وردا على ما طرحة أحد النواب، عن عدم الاستعانة بخريجى الأزهر فى مساجد الوادى الجديد، قال: "عندما كان يطرح مسابقات لتعيين الأئمة فى محافظتى مطروح والوادى الجديد ، كان عدد المتقدمين قليل بسبب عدم وجود كليات لجامعة الأزهر بتلك المحافظتين".

وأشار إلى أنه لن يتم السماح بصعود المنبر لأى شخص غير مؤهل، ولن يتم السماح أيضا لمن لديه ميول أو الخلايا النائمة، لافتًا إلى أن هناك عدد من الواعظات اللاتى يعملن طبيبات ومهندسات، تم تأهيلهن ويؤدين حاليًا بشكل كفء جدًا.