أندريه زكى عن اعتماد «اللاهوت الإنجيلية»: نشعر بفخر عظيم

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس عاطف مهنى، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة، والقس نادى لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والذى تتبعه الكلية، على الاعتماد الرسمى مِن المجلس الأوروبى للتَّعليم اللاهوتى European Council for theological Education ECTE لبرامج الكلية المختلفة.





وقال رئيس الإنجيلية: "نشعر بفخر عظيم لهذا الصرح التعليمى الكبير، والذى يسعى دائمًا إلى تحقيق أعلى مستويات الارتقاء الأكاديمى بمقاييس عالمية، من أجل إعداد قيادات مؤهلة على أعلى مستوى لاهوتى وأكاديمى، لخدمة الكنيسة والمجتمع فى مصر والعالم العربى". تقوم كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة بدور تعليمى رائد، لعدد كبير من القساوسة والخدام وقيادات المجتمع لجميع القطاعات المختلفة، من خلال عدد من البرامج المتخصصة. كما تعتبر كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة من أعرق مؤسسات التعليم اللاهوتى بالشرق، والتى تأسست عام 1863.

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