وزير التموين : ندرس تطبيق الدعم النقدى المشروط فى منظومة الخبز

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مرعى، مساء اليوم، بحضور وزير التموين، وأحمد كمال مدير مشروع جمعيتى بوزارة التموين.

وأوضح المصيلحى، ردا على مطالب أعضاء اللجنة بالتوسع فى إنشاء المخابز لتوفير فرص عمل ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، أنه يجب الانتظار فى فكرة التوسع فى المخابز إلى ما بعد تطبيق المنظومة الجديدة.

وأشار إلى أن تحرير منظومة المخابز أمر جيد، وتساعد على فتح مجالات للعمل، لافتا إلى أن الدعم النقدى المشروط لا يوجد فيه تضخم، والمواطن سيكون سيد المنظومة أكثر مما هو الآن.

وتابع: "فكرة التحول للدعم النقدى المشروط لرغيف الخبز سيتم على غرار السلع التموينية، من خلال كارت فلوس، حيث سيتم حساب نقود له على بطاقة التموين بتكلفة عدد الأرغفة التى يصرفها من خلال البطاقة، ويحصل على الحصة التى يحتاجها من الخبز، وما يتبقى يتم وضعه فى حسابه يشترى ما يريد".

وأكد "تلك المنظومة ستجعلنا قادرين على دعم صناعة الخبر والجودة ستزيد أكثر مما هى عليه الآن".