صور.. صحة الشرقية: إجراء 22 عملية جراحية ضمن قافلة طبية بمشتول السوق

جدة - نرمين السيد - أطلقت مستشفى مشتول السوق المركزى بمحافظة الشرقية، قافلة طبية مجانية، بمشاركة الكوادر الطبية بقسم الجراحة العامة وجراحة المناظير، وجراحة العظام، والتخدير بمستشفيات منيا القمح والزوامل المركزية، وهيئة تمريض العمليات بالمستشفى.





وأجرت القافلة 22 عملية جراحية ما بين ذات مهارة وكبرى ومتوسطة، منها عمليات جراحية للعظام، وتثبيت خلع بمفصل الكتف، واستئصال مراره بالمنظار الجراحى، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لجميع المرضى، وأتمت القافلة الجراحية عملها بنجاح.

وقدم الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر لمديرى هذه المستشفيات، وجميع الكوادر والفرق الطبية وجميع المشاركين فى هذا العمل للتخفيف من معاناة المرضى بالمحافظة.

يأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالانتهاء من قوائم الانتظار المتعلقة بالعمليات الجراحية، وبناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة.