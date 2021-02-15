رئيس الإنجيلية يهنئ كلية "اللاهوت الإنجيلية" لاعتمادها من المجلس الأوروبي

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس عاطف مهني، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة، والقس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والذي تتبعه الكلية، على الاعتماد الرسمي مِن المجلس الأوروبي للتَّعليم اللاهوتي لبرامج الكلية المختلفة.

وقال رئيس الإنجيلية - في تصريح له - "نشعر بفخر عظيم لهذا الصرح التعليمي الكبير، والذي يسعى دائمًا إلى تحقيق أعلى مستويات الارتقاء الأكاديمي بمقاييس عالمية، من أجل إعداد قيادات مؤهلة على أعلى مستوى لاهوتي وأكاديمي، لخدمة الكنيسة والمجتمع في مصر والعالم العربي".

وتقوم كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة بدور تعليمي رائد، لعدد كبير من القسوس والخدام وقيادات المجتمع لجميع القطاعات المختلفة، من خلال عدد من البرامج المتخصصة. كما تعتبر كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة من أعرق مؤسسات التعليم اللاهوتي بالشرق، والتي تأسست عام ۱۸٦۳.

كانت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية شاركت مطلع الأسبوع الجاري مع صندوق "تحيا مصر" في قوافل المبادرة الرئاسية "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بقرية معصرة ملوي بمحافظة المنيا، علي مدار يومي الخميس والجمعة 11، 12 فبراير.

وقالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية: "إن تنظيم قوافل مبادرة نور حياة في المحافظات يأتي في إطار التنسيق مع المشروعات التي تنفذها الدولة لتطوير الريف المصري، ضمن مبادرة حياة كريمة، لتحقيق الحماية الاجتماعية والصحية بجانب التنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية".

وقالت سوزان صدقي، مدير وحدة التنمية المحلية بمحافظات الصعيد: "يستهدف نشاط المبادرة إجراء الكشف الطبي للعيون على المواطنين الأولى بالرعاية، بقرية معصرة ملوي بمحافظة المنيا، بجانب توفير العلاج والنظارات الطبية، بالإضافة إلى إجراء عمليات المياه البيضاء مجانًا".