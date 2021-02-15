رئيس الإنجيلية يهنئ كلية "اللاهوت الإنجيلية" لاعتمادها من المجلس الأوروبي

وتقوم كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة بدور تعليمي رائد، لعدد كبير من القسوس والخدام وقيادات المجتمع لجميع القطاعات المختلفة، من خلال عدد من البرامج المتخصصة. كما تعتبر كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة من أعرق مؤسسات التعليم اللاهوتي بالشرق، والتي تأسست عام ۱۸٦۳.
كانت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية شاركت مطلع الأسبوع الجاري مع صندوق "تحيا مصر" في قوافل المبادرة الرئاسية "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بقرية معصرة ملوي بمحافظة المنيا، علي مدار يومي الخميس والجمعة 11، 12 فبراير.
وقالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية: "إن تنظيم قوافل مبادرة نور حياة في المحافظات يأتي في إطار التنسيق مع المشروعات التي تنفذها الدولة لتطوير الريف المصري، ضمن مبادرة حياة كريمة، لتحقيق الحماية الاجتماعية والصحية بجانب التنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية".
وقالت سوزان صدقي، مدير وحدة التنمية المحلية بمحافظات الصعيد: "يستهدف نشاط المبادرة إجراء الكشف الطبي للعيون على المواطنين الأولى بالرعاية، بقرية معصرة ملوي بمحافظة المنيا، بجانب توفير العلاج والنظارات الطبية، بالإضافة إلى إجراء عمليات المياه البيضاء مجانًا".
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