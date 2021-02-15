مبادرة حياة كريمة لدعم القري الفقيرة .. مراحلها والخدمات المقدمة لتخطي الفقر

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محمد سياف - ابو ظبي - مبادرة حياة كريمة، هي مبادرة أنشأها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لتساعد في توفير جميع احتياجات ومتطلبات المجتمع، في مجالات خدمية مختلفة مثل الصحة والتعليم والمسكن وقد بدئت هذه المبادرة في عام 2019 ميلادي، وقد بلغت الاعتمادات المالية خلال المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة نحو 20 مليار جنيه تشمل 375 من القرى في مصر، وتضم هذه الاعتمادات نحو 4. 5 مليون مواطن يمكنهم الاستفادة بها، وتتضمن هذه المبادرة حوالي خمسين مليون مواطن يمكنهم الاستفادة بها خلال ثلاث أعوام من الآن في جميع مدن وقرى الريف المصري، وتكون تكلفة هذه التغطية نحو 500 مليار جنيه، تم تحديد واحد وخمسون مركزا ريفيا ليتم تغطينهم خلال العام الأول من بدء العمل في المبادرة ويكون عدد المستفيدين نحو 18 مليون مواطن.

وقد أوضح وزير التنمية المحلية مؤخرا أن الوزارة قامت بتوفير آلية جديدة تفيد بإمكانية اشتراك المواطنين في تخطيط وتنفيذ هذه المبادرة، حيث إنه يرى أهمية قصوى في اشتراك المواطنين في النهوض بالمجتمع، وقد أوضح أيضا في بيان اليوم أنه قام بتكليف محافظين الدولة بتشكيل لجنة التنمية المتكاملة في جميع الوحدات المحلية للقرى، تعمل على متابعة المشروعات المقدمة من خلال المبادرة، وتكون برئاسة رئيس الوحدة المحلية ومدير وحدة التضامن الاجتماعي، ورؤساء للجمعيات الأهلية من الشباب والنساء أيضا دون العاملين بالوحدات المحلية فالقرى والمراكز، ويمكنك الاستعلام عن المبادرة من خلال رابط حياة كريمة .

اللجان المجتمعية لمبادرة حياة كريمة

أوضح وزير التنمية المحلية على دور اللجان المجتمعية في تحديد الأسر المستحقة للدعم من قبل مبادرة حياة كريمة، فتقوم هذه اللجان في تحديد عدد الأسر المستحقة للدعم بالتوافق مع مسؤولين الوحدة المحلية والتضامن الاجتماعي، ووجه الوزير بعض الإرشادات للمحافظات تتضمن تشكيل هذه اللجان بدقة وفق معايير حيث تتضمن تشكيلها من خلال ثلاثة من ممثلي الجمعيات الأهلية في الوحدة المحلية، واثنان من شباب القرية وتكون أعمارهم لا تزيد عن خمسة وثلاثون عام، واثنان من نساء قيادات القرية واثنان من القيادات الطبيعية بالقرية، فيكون عدد أعضاء اللجان نحو 10 الآف عضو يتضمن 51 مركزا داري خلال 1443 قرية، يكون 35 % من بينهم نساء، 35 % من بينهم شباب، وقد أوشكت بالفعل معظم القرى علي الانتهاء من تشكيل تلك اللجان وقد كلف الوزير فريق من الوزارة لتوفير دليل إرشادي لمساعدة تلك اللجان على القيام بمهامها وتدريب العاملين بها.

أهداف مبادرة حياة كريمة

تسعى الدولة من خلال مبادرة حياة كريمة إلي توفير جميع احتياجات الأسر البسيطة والتخلص من معاناة الأسر الفقيرة، وتسعى لتخفيف العبء عن الريف المصري والمدن والقرى العشوائية فتقدم المبادرة خدمات مختلفة لتحسين معيشة هذه الأسر، والنهوض بمستواهم العلمي والاجتماعي والصحي أيضا وقد توفر فرص عمل للمواطنين من ممن ليس لديهم عمل أو دخل ثابت ليساعدهم على المعيشة، فقد تتضمن هذه المبادرة أولا الأسر الفقيرة ومن ليس لديهم عائل وأصحاب الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقات والأيتام، واقرأ أيضًا عن مفاجآة الصين لمصر وأخر أخبار التعليم

مراحل مبادرة الرئيس لدعم القرى الفقيرة

تتضمن مبادرة حياة كريمة للقرى الريفية والأسر الفقيرة عدة مراحل حيث تم تقسيم هذه القرى من حيث احتياجها للخدمات المقدمة من قبل المبادرة، طبقا للبيانات والإحصائيات التي وضعها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتوافق مع وزارات وهيئات الدولة المختصة، فتكون مراحل المبادرة مقسمة إلى:

مرحلة أولى: وتتضمن القرى الريفية التي تصل فيها نسبة الفقر من 70 إلى 100 %.

مرحلة ثانية: وتتضمن القرى الريفية التي تصل فيها نسبة الفقر من 70 إلى 50 % فتكون أقل احتياجا من المرحلة الأولى.

مرحلة ثالثة: وتتضمن القرى الريفية البسيطة التي تصل فيها نسبة الفقر من 50 إلى 0 % فتحتاج إلى جهود أقل لتتخطي هذه المرحلة.

الخدمات المقدمة خلال مبادرة حياة كريمة لتخطي الفقر للقرى الريفية

تتضمن المبادرة عدة خدمات مجتمعية مثل توفير سكن مناسب وإصلاح البنية التحتية للمباني، إصلاح وبناء الأسقف، توفير وصلات مياه وصرف صحي، مساعدة المشروعات الصغيرة من خلال التعاون الإنتاجي في القرى والمدن البسيطة، تجهيز الأيتام للزواج وعمل أفراح جماعية لهم، توفير ملابس للأطفال، توفير حضانات منزلية أهلية لمساعدة الأمهات على العمل والإنتاج، توفير كشف طبي وعمليات جراحية وعلاج لغير القادرين، توفير أجهزة تعويضية لغير القادرين.